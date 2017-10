Algérie: Madjer sait d'où viennent les attaques contre sa personne

Victorieux respectivement de l'USM Alger (3-1) et de l'Etoile du Sahel (6-2) lors de la manche retour des demi-finales… Plus »

« Elles sont organisées par des personnes qui ne veulent pas que la sélection réussisse. Et m'attaquer est la chose la plus facile. C'est de la méchanceté gratuite. Il y a des gens qui se servent d'une certaine presse -je dis bien une certaine presse- et des réseaux sociaux pour m'attaquer sur tout. Ce sont des manipulateurs. Vous comprendrez que je ne vous donnerai pas les noms des personnes qui sont derrière tout ça. Je ne veux pas répondre à leurs provocations autrement que par le silence (... ) Je suis très fier d'avoir été choisi et de ressentir cette confiance autour de moi. Oui, je suis attaqué par des journalistes, par des gens sur les réseaux sociaux. Mais je peux vous assurer que je ressens beaucoup de confiance de la part d'une majorité de l'opinion publique. Je le constate quand je sors dans la rue », a-t-il dit, tout confiant.

Nommé sélectionneur des Fennecs d'Algérie et présenté aux médias il y a une semaine, Rabah Madjer fait l'objet d'attaques venant de certaines personnes du monde du football algérien et de certains médias.

