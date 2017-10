Cote d'Ivoire: Montpellier - Giovanni Sio attend Rennes de pieds fermes

Auteur de 9 buts avec le Stade Rennais la saison dernière, Giovanni Sio évolue cette saison à Montpellier.

Mais l'attaquant ivoirien n'a pas quitté son ancien club tout à fait dans le calme et a dû affronter la fronde des supporters bretons dans les tribunes. Ce week-end, Montpellier accueille Rennes et Sio attend avec impatience ses anciens coéquipiers. C'est ce qu'il a confié à 20 Minutes.

« C'est quand même assez spécial. J'ai joué deux ans là-bas, je me suis fait des amis. Je regarde les matchs, et je vois que le Stade Rennais ne joue pas le football que tout le monde attend. Je ne suis pas rancunier, je n'ai rien contre le club. Je leur souhaite le meilleur, mais samedi, il y aura une petite revanche... J'ai vraiment envie de gagner contre le Stade Rennais », a-t-il confié.

Bien qu'ayant eu quelques problèmes avant son départ, Sio garde tout de même de bons souvenirs du président de Rennes. « Avec le président, il n'y a aucun problème. On s'est assis, on s'est dit la vérité et j'ai respecté ses propos. Ruello, c'est quelqu'un que j'apprécie. Il me voulait, et aujourd'hui, si je lui envoie un message, je sais qu'il va me répondre ».

Mais de Christian Gourcuff, son ancien coach, l'attaquant ivoirien ne dit pas forcément des choses positives. « Avec le coach, c'est différent. C'est vrai que je n'ai pas aimé la façon dont ça s'est passé. J'étais un leader, j'ai été titulaire toute la saison, je marquais des buts. Le fait qu'on me dise : « On ne veut plus de toi », alors que ça aurait pu être exprimé autrement, ça m'a fait un petit peu mal. Normal, j'ai un fort caractère... Mais maintenant, j'ai tourné la page ».