Maroc/Cote d'Ivoire: Elim Mondial 2018 - Côte d'Ivoire-Maroc, seulement 200 places pour les supporters marocains ?

Premiers du groupe C des éliminatoires du Mondial 2018 après une victoire contre le Gabon (3-0) alors que les Ivoiriens concédaient le nul contre le Mali (0-0) en octobre, les Marocains se déplacent à Abidjan dans la peau des leaders. Le problème, c'est que les Eléphants comptent bien tout renverser et valider leur ticket pour la Russie.

« On entend ici et là que les Marocains vont envahir la Côte d'Ivoire. Qu'il y aura des charters qui déverseront des milliers de supporters du Maroc. Nous tenons à leur dire qu'il n'y pas assez de sièges au stade Félix Houphouët-Boigny. Et que nous ne leurs céderons pas nos places,» a prévenu Parfait Kouassi, qui croit aux chances de qualification des Eléphants.

La Côte d'Ivoire et le Maroc s'affrontent samedi 11 novembre lors de la dernière journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2018 de la zone Afrique. Un choc décisif dans la course pour la Russie 2018. L'ambiance promet d'être bouillante pour cette rencontre décisive.

Le seul ticket du groupe C des éliminatoires du Mondial 2018 se joue entre Ivoiriens et Marocains.

