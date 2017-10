Ile Maurice: Dépenses «excessives» à la COI - «Nous avons mis de l'ordre», dit Lutchmeenaraidoo

Trois pilotes ont démissionné, et alors ? «Cette année, nous avons recruté 31 pilotes,… Plus »

Qui plus est, le président de la COI dit avoir demandé l'aide de l'UE à deux niveaux. Primo, en vue d'une restructuration financière de l'organisme. Et deuxio, «j'ai demandé l'aide de l'UE afin de moderniser la COI et de pouvoir affronter les grands projets d'avenir».

Audit financier qui a été réalisé par le cabinet Deloitte. Celui-ci a révélé Rs 30 millions d'«unauthorized overspending», des déficits accumulés de Rs 28,6 millions et deux millions d'euros de réclamations, qualifiées de «non éligibles» par l'Union européenne (UE), entre autres. «Le rapport a été soumis et approuvé par le Conseil des ministres e la région», précise Vishnu Lutchmeenaraidoo.

Vishnu Lutchmeenaraidoo explique que lorsqu'il a assumé la présidence de la COI, il a constaté que les comptes n'avaient pas été audités depuis 2010-11. «Je me suis dit qu'on ne peut pas continuer et envisager l'avenir si la COI n'a pas d'audit.» Raison pour laquelle, ajoute le ministre des Affaires étrangères, il a proposé aux États membres «d'attendre le rapport de l'audit» avant d'approuver le budget de 2017.

