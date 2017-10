Ile Maurice: Cinq protocoles d'accord signés - Plusieurs perspectives d'emploi pour les Mauriciens aux Seychelles

Les relations bilatérales entre Maurice et les Seychelles sont au beau fixe. En témoigne la signature de cinq protocoles d'accord (Memorandum of Understanding - MoU) ce vendredi 27 octobre, dans le cadre de la première visite au pays du président seychellois Danny Faure.

«Ce matin, le président Faure et moi avons approuvé les retombées de la 12e session de la Mauritius-Seychelles Joint Commission on Bilateral Cooperation, tenue le 23 octobre», a indiqué le Premier ministre, Pravind Jugnauth. Ce qui a, entre autres, débouché sur la signature de cinq protocoles d'accord. «Il s'agit là d'exemples de ce que nous pouvons accomplir ensemble», s'est félicité le chef du gouvernement.

L'un de ces protocoles d'accord concerne le recrutement d'enseignants mauriciens par les autorités seychelloises. «Nous nous attendons que les procédures soient complétées d'ici la fin de l'année et que les candidats choisis puissent prendre de l'emploi aux Seychelles en janvier 2018», a indiqué le Premier ministre.

Bourses de la SBM

Dans la foulée, Pravind Jugnauth a souhaité que le MoU concernant une meilleure coopération dans le secteur de la santé soit appliqué le plus vite possible. Ce qui permettra alors d'accélérer le processus pour le recrutement de médecins mauriciens aux Seychelles.

Par ailleurs, le chef du gouvernement s'est dit ravi de la création de la State Bank of Mauritius Seychelles. «Les Seychelles font partie de la stratégie d'expansion régionale de la SBM, ainsi que de la stratégie africaine du gouvernement.» De rappeler que Maurice s'était engagé en 2015 à augmenter le nombre de bourses destinées aux Seychelles et financées par le State Bank of Mauritius Education Fund. «This offer will materialize as soon as the SBM Branch in Seychelles becomes operational», a précisé Pravind Jugnauth.

Un autre protocole d'accord porte sur la facilitation de l'exportation de la production agricole locale vers les Seychelles. «Un comité technique des Seychelles sera à Maurice en novembre, discuter avec les techniciens du ministère de l'Agro-industrie.» Le Premier ministre dit espérer que tout sera réglé d'ici fin décembre afin que le pays puisse commencer à exporter ses produits agricoles vers les Seychelles dès janvier 2018.

Coopération renforcée

Maurice et les Seychelles ont également décidé de renforcer leur collaboration dans les domaines du changement climatique et du tourisme. Ainsi qu'au niveau de la pêche et de la lutte contre la piraterie et le trafic de drogue.

Le jumelage entre Rodrigues et Victoria, la capitale des Seychelles, a, par ailleurs, été agréé.