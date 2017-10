Ile Maurice: Visite de Danny Faure à la COI - Une conférence sur la sécurité maritime en janvier

Trois pilotes ont démissionné, et alors ? «Cette année, nous avons recruté 31 pilotes,… Plus »

La conférence sur la sécurité alimentaire se tiendra, elle, à Madagascar. Les ministres de l'Agriculture des différentes îles y seront conviés. «Nous voulons inviter toutes les institutions car nous avons besoin de leur expertise et de leurs réflexions. On veut pouvoir dégager une feuille de route par la suite», a fait ressortir Hamada Madi Boléro, secrétaire général de la COI.

«Les ministres de l'Intérieur des îles se rencontreront en janvier. La conférence sur la sécurité maritime sera organisée à Maurice. Nous allons inviter l'Union européenne et d'autres institutions», a expliqué Vishnu Lutchmeenaraidoo. De préciser que «le thème sera 'Reprenons en main notre océan'. Le but sera de travailler sur différents composants par rapport à tout ce qui touche au maritime.»

