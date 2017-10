Burkina Faso: Cyclisme - Le Tour du Faso fête ses trente ans

Le Tour du Faso, plus ancien Tour cycliste africain, fête ses trente ans cette année. L'occasion de battre le record de participants (16 équipes) pour une épreuve qui démarre le vendredi 27 octobre et finit le 05 novembre.

Le Tour cycliste du Faso, né en 1987, vit cette année sa 30e édition -seulement annulé en 2014 pour cause de virus Ebola-, et 16 équipes vont y participer. La course débute ce vendredi 27 octobre avec une étape de 149 km entre Koulbila et Tenkodogo (au sud-est du Burkina), elle comporte 10 étapes pour un total de 1325km et s'achève le dimanche 5 novembre à Ouaga.

« Une ardoise de 50 millions CFA »

Le capitaine Yasnémanégré Sawadogo, nouveau président de la Fédération burkinabé de cyclisme, va vivre son premier Tour du Faso. « Trente ans, c'est exceptionnel. Nous avons voulu marquer ce 30e anniversaire en invitant un plus gros peloton possible », a déclaré le responsable du Tour au micro de RFI. Les équipes engagées auraient pu être au nombre de 17 si l'Angola n'avait pas déclaré forfait à la dernière minute. Quatorze pays seront représentés : Burkina, Côte d'Ivoire, Maroc, Angola, Erythrée, RD Congo, Niger, Togo, Bénin, Mali, France, Pays-Bas, Allemagne, et Belgique.

Une édition inédite qui demande logiquement plus de maîtrise au niveau de la logistique, de la sécurité et surtout du budget quand on sait que le Tour du Faso 2016 traîne encore une ardoise de 50 millions Cfa. « Tout se déroule bien même si certains sponsors sont encore hésitants, a tenu à rassurer le capitaine Sawadogo. Nous restons optimistes. »

Cette année, le budget du Tour se chiffre à 380 millions Cfa.