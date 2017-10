Mali: Grève du Syntade - Une action démesurée !

Telle semble le point de vue nombre d'observateurs qui s'insurge contre l'attitude du syndicat national des travailleurs de l'Administration d'Etat (Syntade). Ils observent depuis mercredi dernier une grève de 72 heures, ce qui porte gravement atteinte à l'économie malienne.

Ce syndicat a décidé d'aller en grève pour n'avoir pu obtenir le retrait de la loi sur l'enrichissement illicite adoptée par l'Assemblée nationale du Mali en 2014. Les négociations ouvertes depuis lundi dernier et une rencontre avec le président de la République ont été un échec. Selon le syndicat, au lieu d'avoir une portée générale, la loi sur l'enrichissement illicite viserait certains groupes de travailleurs bien ciblés.

Le Syntade exige du gouvernement de la République, l'abrogation pure et simple de la loi n°2014-015 du 27 mai 2014 portant prévention et répression de l'enrichissement au Mali. Ce syndicat, dirigé par Yacouba Katilé, non moins secrétaire général de l'Union nationale des travailleurs du Mali (UNTM), précise que cette loi regorge beaucoup de « lacunes dénoncées en maintes occasions par des citoyens ».

Dans le préavis de grève, le syndicat fait allusion au harcèlement perpétré par un certain Office central de lutte contre l'enrichissement illicite à l'endroit des travailleurs. C'est une Autorité administrative indépendante dotée de l'autonomie financière. Elle est principalement chargée de coordonner l'ensemble des mesures de prévention, de contrôle et de lutte envisagées au plan national, sous régional, régional et international en matière d'enrichissement illicite. Dans le cadre de ses missions, elle demande aux fonctionnaires de déclarer leurs biens.

La commission de la loi qui était dirigée à l'époque par l'honorable, Idrissa Sankaré indiquait que le projet de loi portant prévention et répression de l'enrichissement illicite vise à mieux adapter le dispositif législatif malien aux nouvelles formes de l'enrichissement illicite et de la délinquance financière tant nationales qu'internationales.

Selon des observateurs, le phénomène de la corruption perdure dans notre. Ils s'accordent à dire que l'administration malienne est corrompue. En témoigne le récent rapport annuel 2015 du Vérificateur général, mettant en exergue les cas de malversations financières.

Pour Fakara Fainké, membre du Réseau des journalistes pour la lutte contre la corruption et la pauvreté, le contexte actuel n'est pas favorable voire inapproprié à l'application de la loi portant prévention et répression de l'enrichissement illicite. Il déplore le déficit de concertation entre le gouvernement et le Syntade. Sans soutenir les travailleurs grévistes, il regrette que les mesures prises pour éradiquer la corruption au sein de l'administration ne soient suivies d'effets escomptés.

Quant à Sory Keïta, membre de la Coalition malienne Publiez Ce Que Vous Payez-PCQVP-Mali, il pense que cette action du Syntade est démesurée. Pour lui, les travailleurs visés par ladite loi doivent déclarer leurs biens. Aussi, il souligne que sa coalition œuvre en faveur de la transparence, l'équité, la justice sociale et la bonne gouvernance. Pour ce faire, il invite les grévistes à plus de responsabilité et de clairvoyance en acceptant de se soumettre à cette disposition légale.

Abondant dans le même sens, Aly Coulibaly, commerçant détaillant, s'indigne et reste perplexe face au refus de ces travailleurs de déclarer leurs biens. Pour lui, ces fonctionnaires ne sont pas au-dessus de la loi. « Ils ont peur de quoi ? Si on est sûr de soi, on ne doit rien craindre », s'interroge-t-il. Avant de demander au gouvernement de prendre ses responsabilités pour mettre fin à cet arrêt de travail qui pourrait avoir de gros manques à gagner pour l'économie malienne.