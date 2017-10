Tunisie: Jalel Kadri - «De la volonté à revendre !»

L'entraîneur Jalel Kadri a finalement entamé ses fonctions à la tête du staff technique de la JS Kairouan à la place du Français Pascal Janin, limogé pour résultats insuffisants. Kadri a ainsi déclaré récemment qu'il a signé avec la JS Kairouan un contrat d'un an renouvelable, indiquant qu'à travers son premier contact avec les joueurs, il a saisi chez les joueurs une grande détermination et une volonté sans faille de sortir de la crise que connaît le club depuis le début de la saison.

Il a ajouté qu'il a une idée sur l'équipe aghlabide qu'il a suivie dans quelques matches, et qu'il connaît quelques joueurs qu'il avait déjà entraînés. La JS Kairouan occupe, au terme de la 7e journée de Ligue 1 du football professionnel, la 10e place, ex æquo avec le CO Médenine avec 6 points chacun (2 victoires et 5 défaites).

« Le mental, c'est primordial »

«Malgré les difficultés financières que connaît le club, le premier objectif est d'améliorer les résultats afin de terminer à une honorable place au classement général», a affirmé le technicien. Concernant le prochain match de la JS Kairouan qui l'opposera ce dimanche au CO Médenine, au stade Hamda-Laâouani, Jalel Kadri a précisé que la situation des deux clubs est presque identique et les deux ont réalisé la semaine dernière une victoire en déplacement (la JS Kairouan face à l'US Ben Guerdane 3-0, et le CO Médenine devant le Stade Tunisien 1-0), affirmant qu'il accentuera la préparation sur le volet mental afin d'aborder la rencontre de dimanche dans les meilleures dispositions.