Tunisie: Sonates d'automne au parfum de printemps

La première partie de la soirée a été consacrée à deux géants de la musique classique : Franz Schubert et Johannes Brahms. Le premier, virtuose du violon, a composé quelques pièces entre sonates et sonatines. Le morceau interprété par le duo est une sonatine pour violon, et piano en ré majeur qui comporte trois mouvements : Allegro molto, Andante et Allegro vivace. Sans trop entrer dans les détails dont nous ne maîtrisons pas les tenants et les aboutissants, le jeu d'une grande maîtrise a donné satisfaction à l'assistance qui applaudissait à chaque fin de mouvement.

Puis, le duo est passé à la sonate pour violon et piano n° 2 en la majeur opus 100 de Johannes Brahms qui est une œuvre de musique de chambre composée en 1886 sur les rives du lac de Thun près de Berne d'où son titre « Thuner sonate », créée à Vienne en Autriche, le 2 décembre 1886 par le violoniste Josef Hellmesberger I et le compositeur au piano. Publiée en 1887, c'est le poète bernois Widmann, chez qui eut lieu le déchiffrage de l'ouvrage, qui la surnomma Thuner-Sonate. Clara Schumann, la muse chère à Brahms, confia : «Aucune œuvre de Johannes ne m'a ravie aussi complètement. J'en ai été heureuse comme je ne l'avais été depuis bien longtemps».

Cette sonate comprend trois mouvements : Allegro amabile, Andante tranquillo (en fa majeur)- Vivace di qui andante (en ré mineur) et Allegretto grazioso (quasi andante en la majeur) exécutés avec les cordes chaleureuses et les notes caressantes de ce duo qui sait extraire la sève d'une musique qui a traversé les siècles sans prendre la moindre ride. Le public ravi a fait honneur aux deux musiciens.

Après une courte pause, le duo nous offre dans la deuxième partie de la soirée un répertoire différent du premier : Richard Strauss et Cesar Franck, deux monuments de la musique classique. Plus dansante et plus enjouée est la célèbre valse pour violon et piano « Le Cavalier rose » d'après l'arrangement de Vasa Prihoda. Musique évanescente avec un florilège de notes virvelotantes pour cette pièce, extrait d'un opéra comique qui se veut «une réflexion douce-amère sur la vie, la fugacité du temps et l'impalpable nostalgie d'amour».

La réaction de la salle ne s'est pas fait attendre, un flux d'ovations pour saluer la prestation des artistes qui ont terminé leur ballade musicale en choisissant dans le registre de Cesar Franck la sonate en la majeur pour violon et piano qui est l'une des plus jouées et des plus enregistrées. Composée de quatre mouvements : Allegretto ben moderato, Allegro, Recitativo-Fantasia (ben moderato) et Allegretto poco mosso, la sonate telle que jouée par Amara et Fleishmann révèle le remarquable dosage entre les mouvements et les dialogues entre les instruments ainsi que le tempo qui s'accélère pour accroître la tension et l'émotion.

Le concert a été une réussite totale, ce qui n'est pas étonnant de la part d'un duo venu d'Autriche, pays de la musique classique par excellence. Les applaudissements nourris du public ont fait revenir sur scène le duo pour un autre morceau choisi.