Tunisie: Les commerçants se veulent rassurants

Dr Abdelhamid Souli, expert en production animale, a expliqué que le passeport de l'animal est le seul garant de la traçabilité de la chaîne productive animale. Un dispositif qui n'est pas encore en marche, en Tunisie. «Le passeport de l'animal est une carte d'identité nationale du bétail qui précise son origine, son état de santé et il indique également le vétérinaire qui l'a diagnostiqué. C'est un instrument efficace qui assure la traçabilité, mais qui n'est pas encore utilisé en Tunisie. Les grandes sociétés de distribution de viande rouge, reçoivent la viande sans aucune traçabilité. La responsabilité de la salubrité de la viande mise en vente incombe à l'Etat . Il est temps d'actualiser toutes les lois et de les mettre à jour», a-t-il déclaré.

«90% de la viande d'âne qui est, actuellement, disponible sur le marché, sont destinés à la fabrication des pâtées et des croquettes pour les chats et les chiens. Tout ce qui a été divulgué sur les télés, concernant la quantité de viande d'ânes découverte dans les dépôts, est conservée pour la production alimentaire des nourritures des animaux domestiques, et elle est conforme aux normes. Une part non négligeable de la même viande est, également, destinée à l'exportation vers la Chine qui est friande de ce type de viande», rassure- t-il.

