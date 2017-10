Tunisie: Le CA doit allonger deux millions de dinars

L'exécutif met la pression !

En dépit de ce pactole que devra débloquer le CA, les dirigeants du club de Bab Jedid ne semblent nullement tétanisés, ce qui est d'ailleurs à leur honneur. Ainsi, les tenants et aboutissants clubistes se sont récemment penchés sur les reconductions de contrats de trois joueurs dont les avenants sont proches du dead-line (échéance). Il s'agit de Ghazi Ayadi, Ahmed Khalil et Moâtaz Zemzemi. Que des jeunes du cru clubiste dont l'avenir au CA est en pointillé actuellement. Et pour cause, il a été décidé de les mettre en marge du groupe de joueurs jusqu'à ce qu'ils paraphent les nouveaux baux proposés par la direction du CA.

La piste Ammar Souayah écartée ?

Le technicien tunisien Ammar Souayah aurait été sondé récemment en vue de succéder à Marco Simone. L'ex-coach de l'EST aurait adressé un refus au CA. Raison invoquée: la situation sportive et globale d'un CA qu'il serait difficile de redresser dans sa configuration actuelle. Bref, Souayah ne veut pas prendre le train en marche. Il est à rappeler que le Lombard Marco Simone ne serait pas encore prêt à résilier son contrat à l'amiable. Bien au contraire, il a affirmé qu'il a été enrôlé dans le cadre d'un projet de refonte de l'équipe A ! Attendons voir.

Un nouveau bras de fer

La Ligue des supporters clubistes a de nouveau renouvelé, dans un communiqué, ses appels à la tenue d'une assemblée extraordinaire dans un délai d'un mois, tout en priant le président du club à passer la main. La Ligue rappelle les situations critiques dans les autres sections sportives du CA et la situation globale inédite dans laquelle se trouve le CA.

Blessure superficielle pour Apoko

Sorti sur blessure lors du dernier choc face à Supersport, l'arrière axial Nicolas Apoko a vite fait de récupérer. Le diagnostic est encourageant et l'international ghanéen sera sur pied pour les prochaines rencontres du CA. Une bonne nouvelle, sachant qu'Apoko est l'une des pièces maîtresses du onze clubiste depuis quelque temps déjà.

Gazon maudit ! Gradins en surchauffe !

Les débordements qui ont émaillé la rencontre face à Supersport ne sont pas inédits mais ils doivent être traités avec toute la fermeté requise. Ainsi, on dénombre 9 blessés et 39 personnes arrêtées (ou plutôt retenues pour les investigations d'usage). Secourus par les unités de la protection civile, plusieurs supporters s'en sont sortis avec seulement des ecchymoses. Cependant, deux représentants des forces de l'ordre ont été blessés par des projectiles et transportés à l'hôpital. A noter enfin qu'une personne a été maîtrisée et arrêtée pour vol à l'arraché ! Plus qu'un exutoire et un défouloir, le stade est devenu le théâtre de tous les affrontements et de toutes les dérives !

Le cas Darragi : un traitement à la carte ?

Oussama Darragi, le stratège de l'entrejeu clubiste, a été auditionné par le comité directeur du Club Africain en vue d'apporter des éléments d'explication quant à son comportement envers Marco Simone. Darragi aurait ainsi demandé à plusieurs reprises au technicien lombard de ne pas être titularisé mais d'être injecté en cours de jeu ! Enfin, on achève ce tour d'horizon clubiste sur une note moins sombre. Grâce au stade des demi-finales de la C3 atteint, le CA empochera la somme de 450.000 dollars (1.1 million de dinars) au titre de la prime allouée par la CAF.