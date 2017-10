Tunisie: La hausse du tarif irrite les conducteurs

L'augmentation du tarif de la demi-journée qui est passé à deux dinars, dans les parkings privés, a été suivie, dernièrement, par l'augmentation de celle des parkings municipaux. Un père de famille, ayant trois enfants à charge, travaillant au centre-ville, s'emporte : «Je suis désemparé. Toute mon énergie en prend un coup. Le tarif du parking municipal de l'avenue Mohamed-V est passé de 1,700 D pour la journée entière à 4D!».

Un tarif de stationnement de 2 D, pour la matinée (de 6h00 à 13h00) et 2 dinars également pour l'après-midi (de 13h00 à 20h00),soit 4 dinars la journée, est proposé dans les parkings de la capitale, alors qu'il ne devrait pas être similaire entre le public et le privé, de l'aveu de K.B.

Il fait part de son découragement face aux frais incessants liés au seul fonctionnement de son automobile : «L'usage d'une voiture particulière me revient cher. Je dois débourser la bagatelle de 14 D par jour entre l'essence et les frais de parking, soit au bas mot trois cents dinars par mois ! Je ne vois plus le bout du tunnel !».

Une hausse tous azimuts !

Un autre fonctionnaire a carrément vendu sa voiture particulière, à cause de ce genre de tarification abusive ! R.B. se confie : «J'ai vendu ma voiture à ma sœur pour onze mille dinars afin de me décharger des interminables frais et des charges y afférents. J'emprunte désormais le transport public. Depuis, je respire».

Afin d'informer les propriétaires d'automobiles particulières de la hausse du tarif de stationnement dans les zones communales, une note de la municipalité affichant le nouveau tarif de stationnement a été apposée sur les horodateurs. Elle précise les quatre aires de stationnement concernées par l'application du nouveau tarif de stationnement en vigueur depuis une dizaine de jours. «Le tarif de stationnement payant sur la voie publique dans les zones bleues équipées d'horodateurs est passé de 600 à 800 millimes l'heure. Le stationnement dans les parkings à étages est facturé à 800 millimes l'heure et à deux dinars la séance matinale dans le reste des parkings municipaux. Une pilule dure à avaler pour la plupart des conducteurs qui sillonnent quotidiennement les ruelles et les artères des zones communales.