Tunisie: Nabil Maâloul convoque Hani Amamou

Pour la première fois depuis plusieurs mois, les formations tunisiennes ont perdu la tête du classement général des meilleurs clubs africains. Cette première place revient désormais à Al Ahly, qui devance l'Espérance Sportive de Tunis et l'Etoile Sportive du Sahel. Le top 5 africain est complété par le TP Mazembe et Al Merreikh. Dans ce classement édité par football database, le Club Sportif Sfaxien occupe le 9e rang, alors que le Club Africain est 23e.

Trois joueurs du Stade Gabésien, Marouane Tej, Malek Karda et Iriel Konan, ont été victimes d'un accident de la route. Les joueurs faisaient route vers la ville de Gabès. Heureusement que les dégâts ne sont que matériels et les trois joueurs se portent bien.

L'entraîneur Hector Cuper l'a appelé pour renforcer les rangs de la sélection d'Egypte contre les Emirats en amical et le Ghana aux éliminatoires du Mondial, les 9 et 12 novembre prochain.

