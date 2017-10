Tunisie: «Un festival sans appui»

Il a regretté la faible contribution publique aux ressources du festival malgré les initiatives entamées auprès de la délégation régionale pour les affaires culturelles, du commissariat régional au tourisme et du commissariat régional aux affaires de la femme, de la famille, de l'enfance, de la jeunesse et des personnes âgées. «Une campagne de soutien intitulée "Un festival sans appui", avait permis de récolter une aide de l'ordre de 400 dinars, attribuée par la délégation régionale pour les affaires culturelles», a indiqué Dabboubi.

La clôture verra la projection d'un film marocain et la présentation des travaux réalisés dans le cadre des différents ateliers, avec remise des prix aux gagnants des deux concours dans le cinéma et la photographie.

Le public scolaire aura rendez-vous avec des ateliers de photographie, montage et conte. Un voyage scolaire sera également organisé pour les jeunes des villages avoisinants de Matmata dont celles de Tamezret, Toujout et Zrawa.

Le concours du court baptisé «60 heures de cinéma» obéit aux conditions préétablies par la direction du festival avec une course contre la montre des concurrents pour la réalisation de films, sur deux jours et demi. Chaque groupe sera invité à écrire le scénario, faire le tournage et le montage d'un film d'une durée ne dépassant pas les 4 minutes.

Le coup d'envoi de la manifestation qui prévoit un programme d'animation variée et des spectacles nocturnes pour le jeune public, verra l'organisation de deux concours. Un concours de photographie et un autre de court-métrage auxquels prendront part 120 jeunes candidats issus des différentes régions du pays.

