Tunisie: «La Tunisie demandera aux USA une garantie de prêt de 500 millions de dollars»

«Les USA ont déjà octroyé à la Tunisie, depuis 2011, des garanties de prêts d'une valeur de 1 milliard de dollars», a rappelé l'agence, soulignant les difficultés que connaît le pays en matière d'équilibre budgétaire et les pressions qu'elle a qualifiées de «fortes» exercées par «les bailleurs de fonds internationaux (Banque mondiale et FMI) pour entamer la réalisation d'un ensemble de réformes qui ont beaucoup tardé, et ce, dans le domaine de la réduction de la compensation, de la réforme du secteur bancaire, de la fiscalité et de l'abaissement de la masse salariale, considérée comme l'une des plus élevées au monde».

Selon le même responsable, la Tunisie a, également, programmé, le départ volontaire de la fonction publique de 16.500 fonctionnaires, au cours de ces deux années 2017 et 2018, et ce, dans le cadre des réformes engagées visant à réduire le déficit budgétaire.

