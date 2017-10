Sénégal: Déthié Fall - «Dés lors qu'ils acceptent enfin son immunité, ils doivent le libérer immédiatement»

La demande formulée par le procureur de la République à l'intention du président de l'Assemblée nationale pour l'obtention de la levée de l'immunité parlementaire du député Khalifa Sall fait couler beaucoup d'encre et de salive. En tout cas, le parti Rewmi d'Idrissa Sek s'offusque du traitement réservé au député-maire de Dakar, en prison depuis plus de 7 mois, dans le cadre de l'affaire liée à la gestion de la caisse d'avance de sa municipalité.

Le parti Rewmi d'Idrissa Seck réclame la libération immédiate du député Khalifa Sall, en prison depuis plus de 7 mois. Joint au téléphone, le député Déthié Fall estime que dès lors que le procureur accepte son immunité, il n'y a plus de raisons de le maintenir en prison. Il accuse ainsi le régime «d'acharnement» et «d'incohérence totale».

