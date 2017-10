Afrique de l'Ouest: L'UEMOA peaufine un mécanisme de veille et d'alerte précoce à Dakar

La 3e réunion du Comité de haut niveau sur la mise en œuvre de la politique commune de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) s'est tenue hier, jeudi 26 octobre et se poursuit ce vendredi 27.

Prenant part à cette rencontre, le président de la Commission de l'UEMOA a suggéré la mise en place d'un Mécanisme de veille et d'alerte précoce (MEVAP) pour la lutte contre la menace terroriste et le renforcement de la paix et de la sécurité dans l'espace communautaire.

Cette réunion a vu également la participation des ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'UEMOA et du gouverneur de la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO). Occasion pour Sidiky Kaba de relever que'«aucune action ne sera de trop pour faire face» à la menace et l'extrémisme terroriste.

«La mise en place du Mécanisme de veille et d'alerte précoce (MEVAP), permettra à l'UEMOA de disposer d'un outil pertinent et efficace d'anticipation des crises et des conflits pendant que l'accord-cadre de coopération favorisera une meilleure traçabilité des mouvements de personnes dans l'espace communautaire et contribuera à mieux lutter contre les menaces terroristes».

C'est la solution adéquate, selon la Commission de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), pour le renforcement et le maintien de la paix et de la sécurité et la lutte contre la persistance et l'extension de la menace terroriste dans tout l'espace communautaire. Elle a été dévoilée hier, jeudi 26 octobre, lors de la cérémonie d'ouverture de la 3e réunion du Comité de haut niveau sur la mise en œuvre de la politique commune de l'UEMOA dans le domaine de la paix et de la sécurité qui se tient à Dakar sur deux jours.

Se prononçant à cette occasion, le président de la Commission de l'UEMOA, Abdallah Boureima, est revenu sur la question de la paix et de la sécurité sous régionale notamment les attaques terroristes dont sont victimes la majorité des Etats membres de l'UEMOA. Selon lui, la menace terroriste nous guette et persiste de jour en jour et aucun pays n'est à l'abri. «La récurrence et la similarité des attaques terroriste perpétrées au Burkina Faso, au Mali et au Niger, leur connexion et leur coexistence avec d'autres menaces comme les trafics en tous genres, l'extrémisme violent, le blanchiment de capitaux, la piraterie maritime... , constituent une source de graves préoccupations pour la sécurité des personnes et des biens dans l'espace UEMOA ainsi que pour la stabilité des Etats membres de l'union». Par ailleurs, Abdallah Boureima reste convaincu que la «réunion d'aujourd'hui (hier, ndlr) réalisera un jalon supplémentaire dans la voie du renforcement de la concertation permanente pour dégager les axes d'une action collective résolue qui traduit notre détermination commune à prendre en charge, de manière efficace, les défis notamment sécuritaires auxquels est confronté notre espace communautaire».

Venu présider la réunion, le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Me Sidiky Kaba, a affirmé qu'en ce qui concerne les défis sécuritaires auxquels nos Etats font face, «aucune action ne sera de trop pour y faire face». Pour résoudre cette question, Me Sidiky Kaba invite le président de la Commission de l'UEMOA à accorder un intérêt particulier aux activités entrant dans le cadre de la mise en œuvre de cette politique commune notamment la mise en place du MEVAP, l'élaboration d'une stratégie régionale de lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes, le renforcement de la coopération en matière de sécurité et de renforcement, la traçabilité des mouvements des personnes de part et d'autre des frontières.