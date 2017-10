Sénégal: Gréve dans le secteur de la boulangerie - La fédération nationale des boulangers du pays non partante

La Fédération nationale des boulangers du Sénégal se désolidarise du mouvement de grève qui menace ledit secteur, le 1er et 2 novembre prochain.

Face à la presse hier, jeudi 26 octobre, le président de la Fnbs Amadou Gaye s'est voulu explicite sur la question. Non sans dénoncer les difficultés qui secouent le secteur de la boulangerie. De la cherté du prix de la farine, en passant par l'arrêt de la vente du pain dans les boutiques et l'exigence des assises de la boulangerie avec le ministre du Commerce prévues les 27 et 28 novembre, les boulangers ont passé en revue les chapes qui plombent leur secteur.

En vue d'apporter des solutions aux problèmes qui gangrènent le secteur de la boulangerie sénégalaise, la Fédération nationale des boulangers du Sénégal a fait face à la presse hier, jeudi 26 octobre, à Dakar pour dénoncer les tares qui les plombent. Parmi celles-ci, la cherté du prix de la farine, la vente du pain dans les boutiques, le manque d'organisation dans ce secteur entre autres.

Selon Amadou Gaye, président de la Fnbs, l'Etat ne doit pas imposer le prix du pain. «Nous aimerions que l'Etat, dès l'instant que 1 g égale à 0.78 FCfa qu'on puisse expliquer aux boulangers et aux consommateurs que le boulanger peut livrer un pain de 250g à 200F ou bien un pain de 210g à 175F. Il faut qu'on arrête de nous fixer le prix du pain. Il n'y a pas de prix fixes sur le pain. Le pain se vend au poids». Et d'arguer : «La situation des boulangers du Sénégal est catastrophique. Aujourd'hui, nous constatons la fermeture de quelques boulangeries, ce qui n'est pas normal». De son avis, ce problème est lié à la cherté de la farine. « Il faut comprendre que le prix de revient du pain, c'est 100F mais il y a beaucoup de personnes qui donnent des commissions dont 25 F Cfa aux vendeurs et 15 FCFA aux livreurs».

En ce qui concerne les assises de la boulangerie, le face-à-face des boulangers avec le ministre du Commerce leur a permis de changer l'appellation pour parler de « concertation nationale », afin d'impliquer les consommateurs et la presse pour le maillon et des décisions fortes vont sortir. « Nous allons expliquer tous les points aux assises mais on attend à l'Etat du Sénégal que ces assises ne sont pas des « shows politiques » qui commenceront du 27 au 28 novembre 2017 », dixit le président du Fnbs.

Parlant de l'application de la mesure liée à l'élimination de la vente du pain dans les boutiques, Mr Gaye a fait comprendre que le décret 102/2004 n'est toujours pas effectif. Pour autant, la Fédération entend solliciter, pendant les négociations, l'application de ce décret. Pour finir, le président Amadou Gaye de la Fnbs a fait savoir que sa fédération ne participera pas à la grève annoncée pour le 1 et 2 novembre prochain sur le territoire national.