Tunisie: Une formation en synergie avec les entreprises

Kamel Youssef, directeur de ce centre, nous a indiqué que cette institution de formation professionnelle dispose d'un foyer d'hébergement pouvant accueillir 160 apprenants, d'un restaurant, de 10 ateliers de soudure, de mécanique conventionnelle et numérique, de maintenance électrique, hydraulique, pneumatique et mécatronique, de plasturgie en injection plastique extrusion et soufflage.

Le centre est doté aussi de 6 laboratoires dont ceux de l'essai et de la métrologie des matières plastiques, de gestion-maintenance assistée par ordinateur (gmao), de fabrication assistée par ordinateur, de dessin assisté par ordinateur (dao) de niveaux 1 et 2 et enfin celui de la conception assistée par ordinateur (cao). Il comporte 12 salles de cours ainsi qu'une bibliothèque équipée de manuels techniques.

Plusieurs spécialités

La formation se fait à 100% en alternance «centre-entreprise», et ce, pour toutes les spécialités. Les apprenants s'adonnent à 3 activités principales dont la plasturgie, le secteur industriel qui conçoit et fabrique des produits en matières plastiques (appelées polymères) et en composites. Il est à signaler que ce centre détient le monopole de formation en plasturgie dans le pays. L'autre activité est celle de la mécanique, spécialité outillage et moules ainsi que la soudure (comme sous-activité) et, enfin, la maintenance.

Ce centre, a-t-il poursuivi, délivre 7 diplômes dont 4 de niveau du brevet de technicien supérieur (BTS) dans les spécialités suivantes: «industrie plastique», «maintenance des équipements de l'industrie plastique», «maintenance mécatronique» et enfin «conception et fabrication de moules et outillage». Pour accéder à cette formation d'une durée de 2 ans et demi, l'apprenant doit être bachelier ou avoir le BTP dans le même profil et ayant réussi au concours national BTP/ BTS.

Il octroie aussi 2 diplômes au niveau du brevet de technicien professionnel (BTP) dans les spécialités suivantes : «la fabrication et l'entretien des moules et l'outillage» ainsi que dans la spécialité de «technicien régleur des machines d'industrie plastique». Pour accéder à cette formation d'une durée de 2 ans, l'apprenant doit avoir le niveau de 2e année secondaire accomplie ou avoir un CAP dans le même profil. Enfin, le centre délivre un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) dans la spécialité «soudage-montage». Pour accéder à cette formation d'une durée de 2 ans, l'apprenant doit avoir le niveau de 9e année de l'enseignement de base accomplie.

Formation continue adéquate

En outre, cette institution offre plusieurs types de formation continue au profit des employés, des étudiants des établissements supérieurs, des nouveaux entrepreneurs et des apprenants venant d'autres centres. Cette formation est dispensée sous forme de cours du soir, de formation à distance en partenariat avec le Centre national de formation continue et de promotion professionnelle (Cnfcpp). Le centre, a-t-il poursuivi, a institué dans ce cadre un partenariat avec les établissements universitaires dont l'Enim, l'Eniso, l'Enis, l'Enit, les facultés des sciences de Sfax, Monastir, l'Ecole polytechnique d'ingénieurs de Sousse.

Cette formation s'effectue en inter et intra-entreprises industrielles et se fait aussi à la carte au profit des nouveaux promoteurs dans le cadre de l'assistance, l'encadrement et l'implantation de nouvelles unités de production industrielle.

Coopération internationale tuniso-allemande

A noter que ce centre est inscrit dans le programme de coopération tuniso-allemande intitulé : «pacte pour l'emploi en Tunisie» d'une durée de 3 ans (de 2012 à 2015). Les axes de ce programme s'articulent sur 4 axes principaux, à savoir «la formation des tuteurs et des formateurs», «l'élaboration des programmes de formation d'un nouveau métier (la maintenance mécatronique)», «l'aménagement des espaces pédagogiques» et «l'acquisition des équipements de formation».

Vu la réussite de ce programme, il y a eu reconduction d'un nouveau projet avec les allemands dit «partenariat pour la formation professionnelle en Tunisie» d'une durée de 3 ans, et ce, de 2016 à 2018.

Jan Roder, ingénieur et expert allemand en formation professionnelle auprès de ce centre, nous a indiqué que l'objectif de ce projet, entrepris avec l'organisme de formation professionnelle du patronat bavarois, est d'améliorer l'employabilité et d'approfondir les relations de partenariat entre les entreprises industrielles en Tunisie et les experts allemands.