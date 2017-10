Sénégal: Demande de levée de l'immunité parlementaire de Khalifa Sall - El Hadj Issa Sall et le Pur plaident... l'arrêt des poursuites

Il est à la fois drôle et triste d'entendre parler de la levée de l'immunité parlementaire du… Plus »

Justifiant sa démarche, le professeur El Hadj Issa Sall indique dans la lettre que c'est une «invite à une prise de responsabilité de l'Assemblée nationale, comme l'ont fait, du reste, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire». Le député du Pur expliquera par suite que le pouvoir judiciaire a assumé ses responsabilités en délivrant à Khalifa Sall un casier judiciaire datant de moins de trois mois, en application à l'article 170 du Code électoral, en dépit du fait qu'il soit en détention. Or, selon lui, le détenu bénéficiant d'une présomption d'innocence peut se retrouver après jugement, condamné ou innocenté.

