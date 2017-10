Sénégal: «Le management en contexte africain, l'ethno-logique en question», un ouvrage signé Tijane Sylla

revue litteraire

Le président du Conseil d'administration des Salin du Sine Saloum, Tijane Sylla et par ailleurs administrateur de West Africa Rating Agency-Waran a présenté hier, jeudi 26 octobre, dans les locaux de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal (Ansts), son ouvrage intitulé « Le management en contexte africain, l'ethno-logique en question ».

Dans ce livre édité chez l'Harmattan, l'auteur fait une critique de l'approche culturaliste de l'entreprise africaine.

«Le retard économique de l'Afrique s'expliquerait avant tout, par l'inadaptation des principes et techniques de gestion des entreprises à sa culture». C'est sur cela que repose l'ouvrage du président du Conseil d'administration de la Société Nouvelle des Salins du Sine Saloum, Tijane Sylla intitulé « Le management en contexte africain, l'ethno-logique en question » que l'on présentait hier, jeudi 26 octobre, dans les locaux de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal (Ansts).

Edité chez l'Harmattan, l'ouvrage de l'ancien ministre chargé du Tourisme et des Transports aériens, est une « critique de l'approche culturaliste de l'entreprise africaine et plus généralement de la tendance à réduire le management à la culture ». Tijane Sylla se demande ainsi pourquoi « l'analyse culturaliste ne produit pas des savoirs actionnables, des avoirs valables pouvant être mis en action dans la pratique quotidienne ». La première raison selon l'auteur, est « d'ordre épistémologique ». « L'approche ethnologique associée au paradigme fonctionnaliste occulte les transformations qui ont fait émerger l'individu comme vecteur du changement social et acteur de l'action collective organisée », a expliqué Tijane Sylla.

La deuxième raison est liée à « l'idéologie scientifique coloniale qui survit malgré l'indépendance acquise et l'usure du temps ».

Dans son livre, Tijane Sylla s'est appuyé sur des études de chercheurs qui, dans leurs travaux ont « corrélé les dysfonctionnements des entreprises africaines avec les handicaps que représenteraient certains traits culturels (... ), en forte résonance avec l'idéologie coloniale par l'attribution d'un stéréotype d'incompétence à l'ex colonisé du fait de sa culture ».

Dans le livre, l'auteur a donc fait savoir que ce sont les croyances et les concepts liés à la culture qui empêchent les entreprises d'aller de l'avant. Et pour que les entreprises africaines prennent leur envol, Tijane Sylla propose une autre façon d'enseigner la gestion en contexte africain. Selon lui, « les écoles de gestion africaine ne peuvent se contenter d'être de simples centres d'apprentissage de recettes et de techniques sophistiquées. De plus, leur prise en compte de l'environnement socioculturel africain doit se faire en adoptant une attitude critique vis-à-vis des théories culturalistes ».

Tijane Sylla a été ministre plusieurs fois dans le gouvernement du Président Abdou Diouf et a occupé plusieurs autres postes : directeur de l'institut africain de management (Iam), président directeur général de la société Dakar Marine. Son premier ouvrage, intitulé « Les Enjeux du management stratégique en Afrique », remonte à 2009.