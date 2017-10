Sénégal: Magal de Touba 2017 - Toutes les activités concentrées dans la cité religieuse

Le comité d'organisation du Grand Magal de Touba qui faisait face à la presse à la résidence de Darou Marnane a annoncé la fin, au bout de 5 ans, de la caravane «Sur les traces de Cheikh Ahmadou Bamba. Serigne Cheikh Abdou Mbacké, le président de la Commission Culture et Communication révèle la tenue du 3e Collègue International sur le Soufisme et le Développement, le 6 novembre 2017, à Touba. L innovation cette année, c'est que toutes les activités se tiendront dans la cité religieuse.

Cette année, toutes les activités liées au Grand Magal se tiendront dans la ville de Touba, à deux jours de l'événement religieux (Magal). Cela permettait, selon le président de la Commission Culture et Communication, Serigne Cheikh Abdou Mbacké, aux participants au 3e Collègue International sur le Soufisme et le Développement de prendre part à la célébration du Magal de Touba. Il est prévu 6 communications qui seront faites par 4 sommités venues de la Ummah Islamique. Il s'agit du Liban, d'un représentant du peuple royinga en Birmanie, du Maroc, du Soudan, de la Turquie et de deux Sénégalais notamment Dr Cheikh Guèye et Dr Abdoulaye Lam.

Le thème retenu est important car il traite de l'écart entre les riches et les pauvres. Il sera question de montrer des valeurs de Cheikh Ahmadou Bamba. Pour les 3 objectifs, ils visent à regrouper tous les intellectuelles, montrer les enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba et l'apport de la communauté mouride et à s'appuyer sur l'enseignement de Serigne Touba pour développer notre pays. Pour Serigne Cheikh Abdou Mbacké, il y a un gap entre les riches et les pauvres, avec la recherche effrénée du gain. Selon lui, les grands operateurs économiques sont de la communauté mouride. Et, en 2011, une étude scientifique avait été commandité sur les impacts du Magal (en 2011) puis en 2015. Le constat c'est qu'il y a eu une augmentation de 25% en 5 ans. Cette étude scientifique, qui montre que le Magal 2015 a génère un peu moins de 250 milliards de F Cfa, sera présentée durant la période du Magal 2017.

Le président de la sous commission, Serigne Modou Bousso, soutient que c'est un thème qui revêt une importance capitale. Cette rencontre va regrouper 150 participants. A l'en croire, le Comité d'organisation est entrain de mettre les bouchées doubles pour mettre les journalistes dans de bonnes conditions. 11 sites seront aménagés pour mettre les professionnels l'information et de la communication dans de bonnes conditions. Aussi le comite d'organisation a-t-il décide de mettre fin à la caravane initié il y a cinq ans pour retourner sur les traces de Cheikh Ahmadou Bamba et d'apporter une innovation. Il s agit de revisiter tous les rapports que Serigne Touba a eu avec les autres chefs religieux du pays, de la sous région.