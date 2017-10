Sénégal: Karaté - Blocages de l'Ag de la ligue de Dakar

La ligue de Dakar de Karaté a dégagé sa responsabilité sur le blocage intervenu lors des deux assemblées générales de renouvellement de cette structure.

Son président Samba Issa Bousso qui faisait face à la presse a fait le point et impute cette situation «inédite» aux 15 clubs qui ont voulu prendre part aux activités et voter sans s'acquitter au préalable de la cotisation annuelle conformément aux règlements. L'instance régionale, qui constitue la part la significative du Karaté sénégalais en terme du nombre de licenciés, entend envoyer son rapport aux autorités pour éclairer l'opinion et dénouer au plus vite cette situation qui risque d'ébranler la discipline.

La Ligue de Dakar de Karaté ne se renouvèlera qu'en respectant les textes et règlements qui la régissent. C'est la position de son président Samba Issa Bousso qui a dégagé hier jeudi 26 octobre, la responsabilité de son équipe suite aux deux assemblées générales avortées du 18 octobre dernier et du 22 octobre.

Le président de l'instance dakaroise qui a fait le point sur le conflit né de son dernier Assemblée générale a convoqué les textes et règlements pour imputer les blocages qui sont survenus aux quinze clubs qui ne se sont pas en règle. Autrement dit, de s'affilier, d'avoir au moins 20 licenciés, de remplir les conditions et surtout de s'acquiter de la cotisation annuelle de 8000 FCfa à verser à la Ligue. Ce qui devrait permettre aux clubs de bénéficier d'un droit de vote et de participer aux activités de l'Ag.

Un préalable qui, selon le président de la Ligue, n'était pas remplie par une bonne frange de clubs puisque les comptes étaient clôturés depuis décembre 2016. «On voulu faire voter une quinzaine de clubs alors qu'ils y a 95 club qui sont en règle. Il fallait faire la différence entre verser et compléter une cotisation. A l'Ag, on permettait aux clubs qui ont versé le minimum de compléter et non de cotiser intégralement. Au 2ème Ag, ils (les 15 clubs) se rendent compte qu'ils ont commis une erreur. Les comptes sont clos. Ils ont dit qu'ils ont payé à la Fédération. Ce qui n'est pas conforme à nos textes. La Fédération n'est pas habilitée à prendre les cotisations de la ligue. C'est cela qui a constitué un blocage», explique le président Samba Issa Bousso n'a pas manqué de balayer d'un revers les accusations selon lesquels, la ligue aurait amené des nervis en vue de perturber la rencontre.

«Il y avait les forces de l'ordre et ce serait paradoxal de laisser nervis alors que les convocations étaient nominatives. Ce sont des dénigrements», se défend-t-il.

Un rapport envoyé aux autorités, Matar Ba interpellé

Sur de son droit, les dirigeants de la Ligue n'entendent pas fléchir dans leur position et promettent d'apporter d'autres éclairages sur ce qu'ils ne sont pas loin de qualifier de «forcing». Ce sera à travers un rapport qui sera soumis aux autorités. «La ligue est un démembrement de la Fédération. Nous allons produire un rapport que l'on va envoyer aux autorités régionales, au gouverneur et à la Daps. Il est évident que l'inspectrice régionale venue représenter le ministère des Sports va faire un rapport. Bien qu'elle était bien impliquée parce qu'elle contrôlait les élections. Ce qui n'était pas de son ressort ».

Le président de la Ligue de Dakar compte également sur la volonté du ministère des sports Matar Ba pour ramener les auteurs du blocage à la raison. Selon lui, c'est la seule alternative permettant de ne pas faire perdurer le statu quo et cette situation «inédite» qui peut, à terme, entraîner la mort du karaté sénégalais. Si l'on sait que la Ligue de Dakar constitue la locomotive de cette discipline avec ses 4000 licenciés répartis en 129 clubs, sur les 6000 licenciés que compte le Sénégal.