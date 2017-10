Sénégal: Tulinabo Salama Mushingi - «Mon obligation principale, c'est de protéger les citoyens et les intérêts américains»

L'ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique (USA ) au Sénégal, Tulinabo Salama Mushingi, est revenu sur la polémique née de la sortie de son homologue français, Christophe Bigot, qui, après l'invite des USA à ses ressortissant vivant en territoire sénégalais d'éviter les hôtels en bordure de mer à cause d'une «menace crédible liée à une activité terroriste potentielle à Dakar.», n'a pas «jugé pertinent de relayer cette information» parce que n'ayant pas «les mêmes éléments d'analyse» que les américains.

Le diplomate américain réagissant sur les ondes de la Radio Futurs Medias hier, jeudi 26 octobre, a dit qu'il est plus intéressé par la protection de ces concitoyens vivant en terre sénégalaise et qu'il ne fait que partager l'information en pareille circonstance.

«Ce que nous faisons en diplomatie, c'est que nous sommes différents pays qui ont différentes façons de réagir. La polémique qui m'intéresse, c'est celle de travailler ensemble, de partager les renseignements et d'agir suivant ce qu'on a. Mon obligation principale, c'est de protéger les citoyens américains et les intérêts américains. La deuxième obligation, c'est de travailler avec les Sénégalais et leur pays.»

C'est pourquoi, «quand nous avons un renseignement spécifique, ma première obligation, c'est de voir comment protéger les citoyens américains et les intérêts américains au Sénégal. C'est pour cela, je dois tout prendre en compte, discuter avec mes collaborateurs et décider de ce qu'il faut faire. Ne rien faire n'est pas une option pour moi. Quand nous discutons, nous décidons de ce qu'il faut faire et c'est ce que nous avons fait dans ce sens là. On a pesé l'impact, on a mesuré les conséquences aussi. Mais, quand on voit quelque chose, il faut la partager.», a dit Tulinabo Salama Mushingi.