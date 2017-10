Afrique: Mariage des enfants en Afrique de l'Ouest et du Centre - Une déclaration de Dakar pour arrêter le phénomène

Après trois jours de réunion, à Dakar, pour mettre fin au mariage des enfants en Afrique de l'Ouest et du Centre, zone la plus touchée dans le monde, les participants ont signé une déclaration pour dire non à ce phénomène.

Pour mettre fin au mariage précoce en Afrique de l'Ouest et du Centre, la rencontre de haut niveau de Dakar (23 au 25 octobre) a réuni des ministres et autres personnalités des gouvernements de 24 pays, des représentants de l'Union africaine (Ua), des agences des Nations unies et des organisations de la société civiles et d'enfants. Au terme des travaux, les participants ont produit une déclaration, sorte de cri du cœur, pour arrêter le mariage des enfants qui cause des problèmes de santé, d'éducation et même économiques aux pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre. D'ailleurs, c'est dans cette zone que se trouvent les trois Etats ayant les taux les plus élevés en termes de mariage précoce, à savoir le Niger, le Tchad et la Centrafrique (Rca). Cet appel des membres entend galvaniser des actions au niveau local, national et régional pour renforcer l'élan continental impulsé par des initiatives régionales, telles que la campagne de l'Ua pour la fin du mariage des enfants.

Les acteurs africains demandent aussi de renforcer les cadres légaux et politiques qui devraient refléter les engagements pris pour mettre fin au mariage des enfants, notamment en établissant et en respectant l'âge légal minimum pour le mariage à 18 ans. La déclaration demande aussi de s'assurer que les leaders religieux et traditionnels jouent un rôle essentiel pour informer et mobiliser sur les dangers du mariage précoce.

Procédant à la clôture de la réunion, le ministre de la Bonne gouvernance et de la Protection de l'enfance, Ramatoulaye Guèye Diop, a salué les efforts remarquables de la coalition contre le mariage des enfants. Elle a indiqué que cette réunion de Dakar a permis, 3 jours durant, « de faire le diagnostic du niveau de mise en œuvre des obligations visant à assurer à tous les mineurs le droit de jouir pleinement de leur enfance sans être obligés de subir, par le biais du mariage, les affres d'une vie conjugale prématurée les privant de leur potentiel de développement ».

Responsabilité

Mme Diop a ajouté qu'il y a une nécessité de renforcer la détermination de nos gouvernements respectifs à ériger le combat contre le mariage des enfants parmi les priorités nationales les plus urgentes vu les conséquences négatives multiformes tant sur les enfants eux-mêmes que sur les efforts de développement de nos pays aux économies fragiles. Selon le ministre en charge de la Protection de l'enfance, toutes les énergies doivent être mobilisées afin d'impulser une responsabilisation collective pour mettre à contribution l'ensemble des segments de la société surtout ceux qui continuent à vivifier le phénomène du fait de leur réticence à abandonner la pratique. A son avis, les actions contre les mariages précoces permettront d'épargner « nos enfants contre les risques sanitaires, la déperdition scolaire qui les prive de leur droit sacré à l'éducation et l'asservissement qui leur ôte leur liberté, dignité et autonomie ».

Ramatoulaye Guèye Diop a rappelé les efforts du Sénégal pour adopter une stratégie nationale de protection de l'enfant sur le lancement de la campagne nationale de même que la mise en œuvre des programmes et projets sociaux dans les domaines de l'éducation, de la santé, de la justice et de la nutrition. Elle a soutenu que toutes ces initiatives témoignent de la diversité des leviers qu'il convient d'actionner dans une approche intégrée pour avoir des résultats. Le ministre de la Protection de l'enfance a appelé aussi à un changement de comportement avec la mobilisation de tous pour arrêter ce phénomène.