Sénégal: Installation de nouveaux postes électriques - La Senelec sécurise et améliore la qualité du réseau à Touba

La ville de Mbacké n'est pas aussi en reste. Autour d'un poste nouvellement installé, les techniciens et ouvriers s'activent. Ils opèrent les dernières manœuvres pour la mise en service de la machine. Selon M. Faye, il y a deux ans de cela, un programme de sécurisation avait démarré en passant en revue tout le réseau haute tension en souterrain. Il restait le tronçon Hôtel Mbacké-Mbacké Tigo. Les responsables de Senelec en ont profité pour insérer deux postes de distribution. « L'hôpital de Mbacké, le dispensaire, la perception et la gendarmerie posaient d'énormes problèmes de tension. Les postes que nous avons posés sur ce tronçon permettent d'avoir une basse tension sécurisée sur tout le secteur commercial de Mbacké », note Lémou Faye.

« Nous avons eu à analyser les incidents, les manquements et les besoins d'amélioration de la qualité et posé le problème à la hiérarchie qui a décidé de nous permettre d'avoir des solutions pour son amélioration », a poursuivi le chef d'unité réseau de Touba, Lémou Faye. Pour lui, l'importance de l'hôpital Matlaboul Fawzeyni, ce secteur ne devait pas être hors tension. « Il fallait trouver une solution pour qu'en cas d'incident en dehors de l'hôpital, qu'on puisse reprendre, avec nos sources, les postes de l'hôpital et les postes environnants. Après réflexion, nous avons mis deux postes aux alentours de l'hôpital : le poste de Matlaboul Fawzeyni et celui de Béthio 3. Avec ces infrastructures, on est sûr qu'en dehors d'une coupure de tous le secteur pour des travaux de raccordement, l'hôpital sera alimenté en permanence», assure M. Faye.

« En juillet 2016, il y avait une convention entre l'État sénégalais et l'État indien pour un projet de 40 milliards de FCfa. En début 2017, les Indiens sont venus avec l'autorisation d'Exim Bank pour l'exécution. Ce projet de Touba d'un coût de 4 milliards de FCfa se trouve dans le lot de la Délégation régionale Centre-Ouest (Drco) », a explique Mamadou Ndiaye, chef de projet à la Direction des grands projets de la distribution de la Senelec. Pour le Magal 2017, il a reçu l'instruction de ses supérieurs de terminer tous les travaux, 10 jours avant l'évènement. « Aujourd'hui, ils sont exécutés à 80 %. Nous avons réalisé 21 postes et espérons les boucler à 5 jours du Magal », assure-t-il.

Ce projet permettra aussi de faire du développement des ventes dans cette cité religieuse en vue d'améliorer la trésorerie de la Senelec pour supporter le lourd investissement et l'exploitation du réseau de distribution. En plus des 34 postes, 40 kilomètres de réseau souterrain moyenne tension, 10 kilomètres de réseau aérien moyenne tension, 120 kilomètres de réseau basse tension, 4 transformateurs 5.400 Kva seront réalisés dans ce projet.

Le directeur de cabinet du Pétrole et des Énergies, accompagné du directeur général de la Senelec, a effectué, hier, une visite dans aux postes de Matloubal Fawzeyni et de Gouye Mbind.

