Sénégal: Visite à l'Aéroport international Blaise Diagne - Aminata Tall salue la vision futuriste de l'infrastructure

Depuis quelque temps, l'Aibd reçoit la visite d'acteurs de différents secteurs. Hier, c'était au tour des membres du Conseil économique, social et environnemental (Cese) de visiter l'infrastructure.

La forte délégation, conduite par la présidente Aminata Tall a pu découvrir la piste d'atterrissage, l'aire de stationnement, le parking avions, l'aérogare, la tour de contrôle, les voies d'accès, le pavillon présidentiel, etc.

La présidente du Cese a dit sa satisfaction après cette visite et s'est félicitée du fait que cet aéroport soit à point. « Cet aéroport est une merveille. Nous avons été impressionnés et nous éprouvons une fierté d'avoir une infrastructure aussi moderne que ceux dans les pays développés, à l'image des aéroports internationaux dignes de ce nom », a laissé entendre Aminata Tall. Pour la présidente du Cese, « la vision futuriste est au vu de la dimension de l'espace, de la disposition des structures existantes qui permettront, à l'avenir, des augmentations dans les mêmes normes de sécurité et de confort ». Aminata Tall a également magnifié cette finalisation qui a respecté toutes les normes de sécurité et d'esthétique et a félicité le président Macky Sall pour avoir suivi pas à pas cet ouvrage depuis sa mise en chantier.

Le Sénégal, selon Aminata Tall, peut aujourd'hui s'enorgueillir de disposer d'un aéroport de pointe avec un investissement important en prenant en compte toutes les préoccupations et tous les aléas possibles et imaginables pour mettre à l'aise le passager ; de la prise en charge de la sécurité en passant par l'aisance requise dans la circulation des véhicules en termes de parking, la circulation des personnes. « Ça a été bien construit, bien exécuté. Rien n'a été laissé de côté dans l'étude et dans l'exécution. Ce qui m'a surtout marqué, c'est le soin apporté à la mise en place de toilettes à chaque niveau de stationnement de personnes », s'est félicitée Aminata Tall.

La présidente du Cese s'est dit rassurée quant à la fonctionnalité de l'infrastructure dès le mois de décembre prochain comme souhaité par le chef de l'État, Macky Sy. « Je ne doute pas de la fonctionnalité de cet aéroport dont nous venons de traverser les pistes. Nous savons que 82 positions d'avions sont prévues, nous avons l'indépendance des différentes aérogares et nous avons vu tous les espaces avec toutes les commodités et la sécurité nécessaire. Nous sommes vraiment rassurés », a dit Aminata Tall qui a félicité le directeur général de l'Aibd, Abdoulaye Mbodji, pour avoir supervisé ce travail de titan.