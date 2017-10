Congo-Kinshasa: L'Union Africaine en visite dans le Kasaï

A la fin de la visite le chef de la délégation, SEM Dieudonne Ndabarushimana a salué «l'évolution positive de la situation sécuritaire » dans la ville de Kananga, après le phénomène Kamuina Nsapu. Il a également exprimé la volonté de l'Union africaine d'accompagner le processus électoral en RDC et la recherche de voies et moyens pour aider les jeunes à l'emploi.

Au cours de ces rencontres plusieurs sujets ont été abordé à savoir le processus d'enrôlement des électeurs en cours dans le Kasaï ; la mise en œuvre de l'accord du 31 Décembre, et la situation humanitaire. La question du désarmement des milices Kamunina Nasapu et des Bana Mora et celles liées à la restauration des structures de santé et d'éducation dans les zones touchées, ainsi que la fourniture de l'aide humanitaire ont été également abordées.

La délégation s'est entretenue avec différents acteurs à Kananga notamment le Vice-Gouverneur et le Conseil provincial de sécurité du Kasaï central, la MONUSCO et la société civile en vue de s'enquérir de la situation de Paix et de sécurité dans le Kasaï central en proie aux conséquences du phénomène milice Kamuina Nsapu.

Au cours de sa visite en RDC du 22 au 26 Octobre, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a effectué une visite de travail et de réconfort, le 25 Octobre 2017 à Kananga.

Copyright © 2017 United Nations Stabilization Mission in the DR Congo. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.