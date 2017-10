Cameroun: Rentrée académique - Les carillons sonnent à l'Université catholique

C'était mercredi dernier au campus de Nkolbisson où la nouvelle équipe dirigeante prenait également fonction.

La cérémonie officielle marquant le lancement de l'année académique à l'université catholique d'Afrique centrale (UCAC) a été particulière par rapport aux années antérieures. Mercredi dernier, chaque prise de parole était palpitant. En pleine allocution de circonstance, Mgr Jean Mbarga, archevêque métropolitain de Yaoundé et grand Chancelier de l'Ucac rend publique une information venue de Rome depuis quelques jours et nommant le vice-recteur de l'institution.

La communauté catholique ne retient pas ses youyous à l'endroit du révérend père Epiphane Kinhoun de la compagnie de Jésus. Le grand chancelier de l'Ucac reprécise la vocation et les missions de l'institution dans une sous-région qui dessine son émergence future malgré l'effervescence sociale.

Dans ce contexte-là, il appelle l'Ucac à continuer de faire de la jeunesse à la fois le moteur et la destination du développement. Pour cela, elle doit affiner l'expertise de ses produits dans les domaines scientifique, spirituelle et l'amour évangélique. A la nouvelle équipe dirigeante, Jean Mbarga a instruit la réalisation du projet de développement intégral de l'Ucac, l'élévation du niveau par l'ouverture et l'opérationnalisation du troisième cycle.

Dans cette cérémonie, hommage a été rendu au nonce apostolique au Cameroun et en la Guinée équatoriale. Mgr Piero Pioppo, en fin de séjour prenait la parole pour la dernière fois dans une cérémonie de rentrée académique à l'Ucac.

Sa prise de parole est aussi allée dans l'exhortation à former des hommes capables de se mettre au service des autres avec conscience morale et responsabilité. Le nonce a engagé l'institution à continuer de proposer des solutions au bien-être authentique de l'homme appelé à vivre en communauté, dans la réconciliation et la paix.

Les propos du père Jean Bertrand Salla, recteur, étaient davantage un engagement à mériter la confiance placée en lui, lui qui a à peine 20 jours à la tête de l'institution. Le nouveau recteur a lancé un appel à tous les anciens étudiants de l'Ucac comme lui, à mettre ensemble les idées nouvelles pour maintenir le rayonnement de l'Ucac. Le ministre de l'Enseignement supérieur était représenté par Marcel Fouda, inspecteur des services.