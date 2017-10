Cameroun: VIH chez l'enfant - La prise en charge plus rapide

La réunion d'évaluation d'hier a permis aux différents centres de santé impliqués (privés et publics) de partager les bonnes pratiques. Elle s'est tenue au Centre Mère et Enfant de la Fondation Chantal Biya, qui, en la matière, est un centre d'excellence dont les méthodes sont à copier...

C'est pourquoi, elle a encouragé ses collaborateurs à exploiter toutes les portes d'entrée pour toucher tous les enfants : les consultations externes, mais aussi, les services des urgences, les salles d'accouchement, les blocs-opératoires, les services de réanimation, les centres de vaccination, etc. Il est question de toucher tous les enfants exposés pour accroître leurs chances de survie. Plus le diagnostic est précoce (entre six semaines et 18 mois,), plus les chances de sauver un enfant sont aussi grandes a-t-elle insisté.

Avant, il fallait entre 18 et 212 jours pour mettre à la disposition des parents, les résultats d'un enfant diagnostiqué. Aujourd'hui, avec le projet POC, ce délai est réduit à quelques heures dans plusieurs centres pilotes. Il faut au maximum deux jours pour que les résultats parviennent aux parents. Avant dans la région du Centre, seulement 48% des résultats retournaient dans les centres de prélèvement et 29% seulement étaient retirés par les parents.

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.