Cameroun: CAN de volleyball Messieurs - A nous l'Egypte

Les poulains de Blaise Mayam sont capables de mettre fin à ce règne sans partage. Le coach du Cameroun ne cesse de rappeler que leur ambition est de jouer la finale du tournoi et de la gagner si possible. La deuxième demi-finale opposera l'Algérie à la Tunisie. Les meilleurs du continent se retrouvent dans le dernier carré d'as. La tradition est donc respectée.

La Libye gagne donc le quatrième set. C'est au tie-break que les Lions se sont accrochés. L'avantage, ils l'ont gardé jusqu'à la fin du set le plus court de la rencontre. C'est donc face à l'Egypte que le Cameroun jouera sa demifinale ce jour. Une rencontre qui s'annonce difficile car jouer contre le pays organisateur devant son public n'est pas une mince affaire. En outre, lors des six dernières éditions, l'Egypte a toujours terminé à la première marche du podium.

Une victoire d'autant plus belle que les poulains de Blaise Mayam ont très souvent dû revenir au score. Depuis le début de la compétition, le service flottant utilisé par leurs adversaires pose un problème aux Camerounais. C'était déjà le cas avec le Maroc et le Nigeria. La situation s'est reproduite hier soir au Complexe sportif du Caire face à la Libye.

