Cameroun: Carlos Takam - L'homme qui défie le roi des lourds

Ce samedi, le boxeur affronte au Pays de Galles, Anthony Joshua, le champion du monde WBA, IBO et IBF.

Plus d'un an qu'il attendait une telle opportunité. Après le combat gagné le 25 juin 2016 face à Dominic Breazeale, Anthony Joshua croise le chemin de Carlos Takam à la réception de son hôtel. Le boxeur français d'origine camerounaise lui fait alors une requête particulière : « Je veux te combattre ». Et les circonstances se chargeront de la suite des opérations.

Ce samedi dès 22h30 (heure de Yaoundé) au Pricipality Stadium de Cardiff (Pays de Galles), Carlos Takam sera face à son destin.

Depuis le 16 octobre dernier, Carlos Takam, numéro 3 mondial des lourds IBF, a remplacé au pied levé, le challenger officiel bulgare, Kubrat Pulev. Le numéro deux mondial s'étant blessé à l'épaule droite à l'entraînement à deux semaines d'un combat annonçant déjà 70000 spectateurs (80000 sont attendus).

Sans hésitation, le champion d'Afrique amateur 2003 chez les +91 kgs a validé le challenge face à la star britannique, phénomène de la boxe mondiale, auteur de 19 victoires par K.O en autant de combats.

Champion olympique en 2012 sur ses terres, Anthony Joshua est par ailleurs détenteur, à 28 ans, des ceintures dorées WBA (en détrônant le géant Ukrainien Wladimir Klistchko), IBO et IBF (depuis 2016). Ultra favori pour la conservation de ses titres WBA et IBF, le Britannique mettra à profit 114 kg de force, de vitesse et de précision réparties sur une imposante carrure de 1,98 m.

Pour sa part, Armand Carlos Netsing Takam, à 36 ans, n'aura guère la pression de son côté. Bien qu'ayant seulement bénéficié de 12 jours de préparation, le médaillé de bronze aux Jeux africains d'Abuja en 2003 a l'expérience des joutes professionnelles. Combattant résistant et résilient, le détenteur du titre IBF-intercontinental détient cette faculté à enchaîner les coups dans de petits espaces.

Avec 35 victoires accumulées, il compte tout de même trois défaites et un match nul. Il est à relever que son punch aura été décisif à 27 reprises avant terme. Des arguments loin d'être tendres, à capitaliser dans ce qui s'annonce le combat de sa vie.