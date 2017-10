Cameroun: Programme alimentaire mondial - David Beasley en escale à Douala

En partance pour Bangui en RCA hier, le directeur exécutif a rappelé l'importance du Cameroun dans la mission de son organisme.

«Nous voulons dire merci au gouvernement camerounais parce que le port de Douala joue un rôle très important dans notre succès dans cette partie de l'Afrique. Nous acheminons des centaines de millions de dollars en nourriture qui passent par ici et finissent au Nigeria, en République centrafricaine, au Congo, etc. et si nous avons été capables d'accomplir cela, c'est en partie grâce à la coopération du Cameroun. » David Beasley, directeur exécutif du Programme alimentaire mondial (PAM), sur sa route pour Bangui, en RCA, était de passage ce jeudi 26 octobre 2017 à l'aéroport international de Douala.

Occasion pour le haut responsable du PAM d'exprimer la gratitude de l'organisme qu'il dirige, lors d'un entretien avec Samuel Dieudonné Ivaha Diboua, le gouverneur de la région du Littoral. « Nous aimerions coopérer encore plus, aider plus.

Nous sommes très reconnaissants pour le rôle et le fardeau que le Cameroun est prêt à porter notamment sur la question des réfugiés », a expliqué David Beasley. Parlant des réfugiés, le PAM approvisionne en effet près de 600 000 personnes sur le territoire camerounais. En plus des 80 000 enfants suivis dans le cadre du programme d'alimentation scolaire.

Le directeur exécutif du Programme alimentaire mondial repart donc du Cameroun « avec des arguments solides pour les principaux contributeurs, Usa, Japon, Allemagne, Chine, France. Ils devraient faire plus et aider plus les enfants ici, aider plus au développement économique pour la résilience de ce pays. » En RCA, d'où il repart ce vendredi 27 octobre pour la République démocratique du Congo,

David Beasley va pour évaluer la crise humanitaire du pays, avec des millions de personnes déplacées, affamées et qui sont une cible pour les groupes armés. Ces derniers utilisent en effet la nourriture comme une arme de recrutement des jeunes notamment.