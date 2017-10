Seychelles: Austrian Airlines relie es Seychelles depuis le 26 Octobre

Jeudi, les Seychelles ont accueilli Austrian Airlines lors de son vol inaugural vers l'État insulaire. Austrian Airlines, qui appartient au groupe Lufthansa, a fait des Seychelles la quatrième destination inaugurée cette année.

Accueilli à l'arrivée par le traditionnel salut au canon, le Boing 767 transportant 214 passagers a atterri à l'aéroport international de Pointe Larue quelques minutes avant 9h du matin.

Le Boeing 767 a atterri à l'aéroport international de Pointe Larue quelques minutes avant 9h (Salifa Karapetyan, Seychelles News Agency) Photo License: CC-BY

« Pour une première, c'est un bon début, le vol était complet aujourd'hui le 26 octobre, date qui correspond également à la fête nationale autrichienne », a déclaré Tobias Ernst, directeur général régional des ventes du groupe Lufthansa.

Il a indiqué que les visiteurs venant d'Europe sont les touristes haut de gamme que l'archipel de 115 îles de l'Océan Indien occidental recherche.

« Vous avez un pays merveilleux - des gens formidables, de la bonne nourriture, du soleil et la plage et c'est ce que recherchent les Européens et c'est la raison pour laquelle ils choisissent les Seychelles comme destination principale» , a déclaré Ernst.

Avec 340 vols quotidiens vers 130 destinations dans le réseau de la compagnie autrichienne, le directeur général régional a déclaré que "les Seychelles sont la nouvelle cerise sur le gâteau".

Comme le veut la tradition, à son arrivée la compagnie aérienne a été accueillie par le traditionnel salut au canon. (Salifa Karapetyan, Seychelles News Agency) Photo License: CC-BY

Le vol de Vienne arrivera aux Seychelles tous les jeudis et constitue le troisième service aérien direct sans escale entre l'Europe et les Seychelles après Paris et Francfort.

« Les vols directs en provenance d'Europe sont très importants pour notre industrie touristique. Il comblera un vide important notamment avec le tourisme haut de gamme que nous commercialisons pour les Seychelles », a déclaré Maurice Loustau-Lalanne, Ministre du Tourisme, de l'Aviation civile, du Port et de la Marine.

Le ministère du Tourisme a déclaré dans un communiqué de presse que « depuis janvier dernier, nous avons accueilli 5 759 visiteurs autrichiens, soit une augmentation de 19% par rapport à la même période l'année dernière. »

«L'arrivée d'Austrian Airlines est très prometteuse pour les Seychelles, en termes d'échanges entre nos deux pays, dans le commerce et surtout dans notre industrie touristique», a déclaré Loustau- Lalanne.

Il a annoncé à la presse que cette année les deux nations célèbrent 40 ans de relations diplomatiques, une autre raison de se réjouir du vol inaugural.

« L'événement de ce matin confirme certainement les excellentes relations diplomatiques qui existent entre nos deux pays. Je vois d'autres possibilités alors que nous poursuivons ce voyage », a confié le Ministre.