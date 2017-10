Sénégal: Aminata Tall - « Le pays peut s'enorgueillir de disposer d'un aéroport de pointe avec un investissement extrêmement important »

Si rien n'est fait d'ici là, les boulangers envisagent de ne pas fabriquer de pain les 1er et 2 novembre… Plus »

Elle a magnifié la finalisation qui a respecté toutes les normes de sécurité et d'esthétique et a félicité le président Macky Sall qui, a-t-elle indiqué, a suivi pas à pas cet ouvrage depuis sa mise en chantier alors qu'il était Premier ministre.

Le Sénégal, a-t-elle dit, peut s'enorgueillir de disposer d'un aéroport de pointe avec un investissement extrêmement important et qui prend en compte toutes les préoccupations et tous les aléas possibles et imaginables pour mettre à l'aise le passager. La présidente du Cese a également salué la vision futuriste de l'infrastructure au vu de la dimension de l'espace, de la disposition des structures déjà existantes qui permettront à l'avenir des augmentations dans les mêmes normes de sécurité et de confort.

Au terme d'une visite guidée qui a mené la délégation du CESE sur la piste d'atterrissage, l'aire de stationnement, le parking avions, l'aérogare, la tour de contrôle, les voies d'accès et le pavillon présidentiel, etc., Aminata Tall s'est félicitée que cet aéroport soit à point.

