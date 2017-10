Ile Maurice: Démission de trois pilotes - «Nous en avons recruté 31», dit la direction d'Air Mauritius

N'empêche, à en croire Shezaan Laulloo, «ces démissions sont symptomatiques du malaise grandissant qui existe au sein de MK en ce moment». Il explique qu'un ras-le-bol général subsisterait chez les pilotes. Et l'attitude du management envers leurs deux confrères encore sous le coup d'un licenciement, Patrick Hofman et Bain Ulyate, aurait ajouté au mal-être ambiant.

C'est ce mois-ci que trois pilotes ont démissionné, en l'occurrence Loïs Callebert, Alexandre Morleghern et François Chapon. Et selon Shezaan Laulloo, président de la Mauritian Air Line Pilots Association (MALPA), cela n'augure rien de bon. «J'ai bien peur que ce soit le début d'une hémorragie de pilotes.»

Trois pilotes ont démissionné, et alors ? «Cette année, nous avons recruté 31 pilotes, alors que 11 sont partis ou sont en instance de départ», fait valoir la direction d'Air Mauritius. Pour elle, on ne peut parler de crise, comme voudraient peut-être le faire croire certains. C'est que la compagnie a fait ressortir dans un communiqué publié ce vendredi 27 octobre.

