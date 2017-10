Ile Maurice: Diplomatie - Danny Faure rencontre Maya Hanoomanjee, Xavier-Luc Duval et Eddy Balancy

Journée chargée pour le président des Seychelles. Danny Faure a rencontré la Speaker de l'Assemblée nationale Maya Hanoomanjee, le leader de l'opposition Xavier-Luc Duval et le Senior Puisne Jusge Eddy Balancy, ce jeudi 27 octobre, au Trou aux Biches Beachcomber Golf Resort & Spa. Une visite de courtoisie qui a été suivie d'un dîner.

Maya Hanoomanjee en a profité pour aborder la situation de l'Association parlementaire de l'océan indien. Malgré les deux réunions qui ont eu lieu, l'association n'a pas vraiment avancé dans ses objectifs. «En janvier il y a la conférence des speakers and presiding officiers aux Seychelles. J'ai demandé au président d'intervenir auprès du speaker seychellois pour que nous puissions tenir notre conférence en même temps. On pourra inviter les autres îles à se joindre à nous. D'autant plus avec la situation actuelle à Madagascar», a fait ressortir la Speaker.

Le leader de l'opposition a, pour sa part, discuté des «dossiers de coopération régionale et des efforts de rapprochement entre les deux pays.»

Eddy Balancy s'est dit satisfait des retombés de la discussion avec Danny Faure. Une coopération entre les deux pays dans le domaine judiciaire a été mise en avant. «Maurice et les Seychelles ont beaucoup en commun dans l'histoire du judiciaire. Il serait bien intéressant que les juges des deux îles puissent se rencontrer pour discuter des droits comparés et de l'évolution dans le domaine. D'autant plus que les Seychelles n'ont pas de Conseil privé alors qu'à Maurice, on a toujours recours au Conseil privé.»