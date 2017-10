Ile Maurice: Sommet sur la sensibilisation au tsunami - Six collégiens mauriciens au Japon

Trois pilotes ont démissionné, et alors ? «Cette année, nous avons recruté 31 pilotes,… Plus »

La délégation mauricienne sera dirigée par Edward Kelvyn Ng Wong Hing, Director of Planning & Budgeting du ministère de l'Éducation. Elle quitte Maurice le 4 novembre pour se rendre à Tokyo, avant de mettre le cap sur Okinawa, qui est souvent sujet à la violence des typhons. Les collégiens mauriciens assisteront à des présentations et participeront à des discussions.

Ces six Mauriciens en fin d'études du cycle secondaire auront l'opportunité de participer aux travaux de l'édition 2017 du World Tsunami Awareness Day à Okinawa, Japon, les 7 et 8 novembre. Des collégiens en provenance de 25 États insulaires ont été invités à y participer.

Ils viennent des collèges Royal de Curepipe et de Port-Louis, G. M. D. Atchia, St Esprit, Queen Elisabeth et Notre Dame.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.