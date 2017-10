Togo: Pour le Collectif des Associations Islamiques du Togo, "pas d'amalgame entre le religieux et la politique"

Au cours d'une conférence de presse ce vendredi à Lomé, le Collectif des Associations Islamiques du Togo, a demandé au Chef de l'Etat togolais, Faure Gnassingbé, d'agir dans les meilleurs délais pour la libération des deux Imams Alpha Alassane Mohamed Djobo et Alpha Abdoul Wahid Babayi arrêtés l'un à Sokodé et l'autre à Bafilo.

Une demande qui si elle venait à trouver échos favorables auprès des autorités togolaises, contribuerait à l'apaisement et partant à une solution à la sortie de crise au Togo.

Si ces musulmans se prévalent sur la loi portant sur la libérté de culte au Togo, ils demandent aussi de la part des autorités togolaises, une protection pour les musulmans dans la mesure où certaines mosquées sont visées à l'intérieur du pays, et aussi à une levée effective de l'Etat de siège dans la ville de Sokodé. La seconde demande deu Collectif est justifié par ses responsables qui étaient devant la presse par le fait que des chasses aux sorcières se poursuivent dans cette ville.

Ils ont souhaité qu'il n'y ait pas d'amalgame entre la religion et la politique. "Ne confondons pas la crise togolaise au djihadisme", tel est l'appel également lancé par le Collectif.

Pour ce qui est de la mosquée profanée, ce collectif appelle les autorités judiciaires et sécuritaires à aider à faire la lumière. Pour ce collectif, aujourd'hui, c'est une mosquée, mais on ne sait jamais si demain ce sera une église. Ainsi, en faisant la lumière et en sanctionnant conformément à la loi, les auteurs, on contribuerait ainsi à dissuaderait ainsi ceux qui seraient tentés de profiter d'une situation politique pour opposer les religions.

En attendant que ces appels ne soient suivis d'effet favorable, le Collectif composé de l'ACMT, Ahli Siuna, Conseil des Imams, UJITO, HADIS, REFMA Togo, AEEMT, RAIS Togo et ODESCI, et dont Ali Abdel Halim Touré est le porte-parole entend poursuivre comme de coutume ses actions en faveur de "la paix et du bien-être de tous, et lancer une collecte de fonds et de vivres pour venir en aide aux victimes des évènements malheureux" de ces deux derniers mois.