Centrafrique: Interpellé par les députés centrafricains, António Guterres répond

Le secrétaire général de l'ONU achève ce vendredi 27 octobre au soir sa visite de quatre jours en RCA. António Guterres est allé ce matin à la rencontre des habitants du PK5. Auparavant, il s'est adressé à l'Assemblée nationale où il a été interpellé par les députés. Et ces derniers n'ont pas mâché leurs mots.

Le président de l'Assemblée a fait part du trouble permanent qui saisit les Centrafricains. « Comment expliquer que 12 000 hommes de la force des Nations unies soient sur le terrain et qu'en même temps les populations civiles continuent d'être massacrées ? Quel est le mandat de cette force ? Ne peut-on pas faire mieux et plus ? » a demandé Karim Meckassoua. « Comment se fait-il que les FACA [les forces armées centrafricaines] ne soient pas réarmées et déployées dans nos provinces ? » a-t-il ajouté.

Après un plaidoyer de deux députés, le chef de l'opposition Anicet-Georges Dologuélé, prend la parole à son tour : « Nous avons tous relevé que certains responsables de la Minusca entretenaient avec des chefs de guerre des sympathies liées, soit à la culture, soit à la religion, soit à des intérêts économiques obscurs ». Tonnerre d'applaudissements dans l'hémicycle.

« Ces forces sont au service du peuple centrafricain »

António Guterres, parlementaire pendant plus de vingt ans, monte à la tribune. Il défend l'impartialité de la Minusca, le sacrifice de ses soldats et concède la nécessité d'amélioration du mandat.

Puis, il réplique : « Je vous garantis que ces forces sont au service du peuple centrafricain et n'ont aucun autre agenda. Je connais la politique et quelquefois c'est très facile de faire de la manipulation d'une réalité et la manipulation politique peut avoir des conséquences terribles ». Il ajoute « vous pouvez compter sur moi pour plaider pour que les FACA puissent disposer d'armes et d'équipements. Vous avez le droit d'être les maîtres de votre destin ». Les députés applaudissent à tout rompre, conquis par leur hôte du jour.