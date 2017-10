Cameroun: Plus de 3000 concurrents au marathon international de Douala

L'athlétisme camerounais va vivre un moment historique dimanche 29 octobre 2017. Le pays de Françoise Mbango Etone, icône de l'athlétisme mondial d'origine camerounaise, va revivre l'ambiance d'un marathon international grandeur nature, près de 30 ans après la dernière épreuve du genre organisée à Douala. C'est encore dans cette ville qu'une autre page de l'histoire va s'écrire. Pour ce qui peut s'apparenter à une grande première, l'affluence est plutôt considérable. Les organisateurs parlent de plus de 3000 athlètes déjà inscrits. Les délégations étrangères déferlent déjà sur la capitale économique. Parmi eux, les super favoris Kenyans redoutés par la plupart des concurrents camerounais. Africa Top Sports fait le point des préparatifs.

La préparation du marathon international City sport-Asics de Douala prévu le 29 Octobre 2017 se poursuit de façon active dans la capitale économique du Cameroun. Le comité d'organisation annonce une participation exceptionnelle. Il compte déjà 3150 athlètes inscrits. Ce qui, selon le journaliste David Eyengue également impliqué dans l'organisation, est un exploit. « 3000 athlètes c'est une performance extraordinaire car même Boston qui est le plus vieux marathon du monde et un des plus réputés n'a eu au plus que 1000 athlètes lors de sa première édition », argue-t-il.

Sur le terrain, la quarantaine de délégations étrangères arrivent par vagues successives depuis le 25 octobre 2017. Les 9 athlètes du Kenya, parmi les concurrents les plus attendus sont déjà au Cameroun. Il se dit ici qu'ils sont très redoutés par les autres concurrents. 13 pays vont être représentés dans cette course qui marque le grand retour du marathon au Cameroun. L'on compte des athlètes venus de pays africains (Tchad, République démocratique du Congo, Congo-Brazzaville, République Centrafricaine, Bénin, Ghana, Gabon) européens (Suisse, France, Allemagne, Espagne), asiatique (Corée du sud) et des représentants de l'Australie.

2 Millions de Francs CFA pour le vainqueur

Au cours de la conférence de presse qu'elle a tenu le 24 octobre 2017, la directrice générale de Tara sports and events, entreprise qui organise le marathon, a tenu à rassurer le public. « Nous avons travaillé d'arrache-pied pour que tout se passe bien dimanche », a déclaré Eliane Nana. Pour l'épreuve qui va se courir sur 42, 195 kilomètres - rien à voir avec les 10 kilomètres ou semi-marathon souvent organisés et présentés à tort comme des courses de marathon- 4 ambulances ont été réquisitionnées. Des courriers sont envoyés depuis le jeudi 26 octobre 2017 aux services en charge de la sécurité publique. La Communauté urbaine de Douala se charge de boucher les nids de poules sur le parcours. La distribution des dossards se fait déjà. Les concurrents sont appelés à les retirer dans les boutiques du partenaire City sport.

Sa directrice commerciale, Joyce Gwet, explique que sa structure va assister à quelque chose de nouveau. « Par le passé, on n'a pas connu ce genre de d'événement ici. Ce sera une expérience pour nous ». Elle fait un peu la promo de sa structure en déclarant que celle-ci a insisté pour que ceux qui participent au marathon prennent des conseils techniques auprès des vendeurs. Les produits recommandés sont ceux de la marque Asics que City sport distribue au Cameroun. Asics, le numéro 1 dans le monde en ce qui concerne les équipements de running.

Le comité d'organisation a conditionné la participation des athlètes à la présentation d'un certificat médical que les postulants devront présenter au moment de retirer leurs dossards. «J'invite les participants à plus de responsabilités », exhorte Eliane Nana, soucieuse de voir le Cameroun réussir son retour au marathon international.

Le kick-off de l'épreuve sera donné sur le pont neuf qui relie deux parties de la ville de Douala dès 7 heures. Les organisateurs ont obtenu l'autorisation exceptionnelle du ministère camerounais des travaux publics en charge de la supervision des gros chantiers en cours sur le Wouri. Le tableau des récompenses prévoit des récompenses en espèces. Le vainqueur de la course recevra 2 millions de Francs CFA. Le deuxième aura 1 millions 500 mille Francs CFA. Le 3ème se verra remettre 700 000. Le montant de la récompense prévue pour les occupants de la 4ème à la 10ème place est 20 000 Francs. 10 000 francs CFA sont réservés pour ceux qui auront occupés des positions allant de la 11ème à la 250ème place. Ceux qui auront effectivement franchi la ligne d'arrivée.

Il n'est pas sûr que les mêmes récompenses soient celles qui ont été prévues pour les concurrents de l'autre épreuve organisée en marge du marathon. Il s'agit de « la marche familiale ». Elle va s'effectuer sur 3 kilomètres dans un circuit en boucle. 150 familles ont été retenues pour concourir. Le comité d'organisation a du rejeter d'autres candidatures. Par souci de perfection. « Nous étions obligés d'arrêter les enregistrements parce que les sollicitations étaient nombreuses. La marche familiale c'est quelque chose d'inédit. On veut que ce soit vraiment convivial en famille et comme c'est une première édition, chacun veut venir voir. L'année prochaine Nous serons suffisamment organisés pour accueillir plus de monde », promet le vice-président du comité d'organisation Ange Sama.

La famille en promotion

Le départ de la marche familiale est fixé à City Sport, dans le premier arrondissement de la ville de Douala. C'est aussi là-bas que la transmission et l'arrivée vont se faire. Chaque famille en compétition est constituée de deux adultes et un enfant dont l'âge varie entre 10 et 15 ans ! A travers cette course, les organisateurs entendent faire la promotion de la famille. « L'important pour nous c'est la détente en famille, la promotion de la famille et le symbole de la transmission des valeurs familiales. Vous allez voir qu'au départ , c'est le père qui va ouvrir la marche puisqu'en général on dit que c'est le chef de famille qui est devant , ensuite comme on a mis les enfants, l'enfant doit apprendre du père. En clôture, c'est la maman qui vient parce que quand nous sommes à la maison, c'est la femme qui doit fermer, boucler tout », déclare Ange Sama.

Il est certain qu'un succès du marathon international City sport- Asics de Douala fera grandir la cote de Tara sports and events qui s'est déjà illustré dans l'organisation d'autres compétitions sportives. L'on citera par exemple les tournois de tennis que la structure d'Eliane Nana organise depuis 2015 et qui en plus de connaître du succès reçoivent le soutien de Yannick Noah. « Tara sports ne se fixe plus de limites. Essayer de participer à la promotion du sport au Cameroun est notre objectif. Il y a toute une économie du sport. Nous ne saurions parler de limites », appuie une Eliane Nana bien ambitieuse. On croise d'abord les doigts pour dimanche.