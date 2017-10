Congo-Brazzaville: Hôtel de ville - Roger Christian Okemba et Dominique de Villepin évoquent "l'appel de Brazzaville"

A la tête d'une délégation des parlementaires de son pays en séjour au Congo, le Premier ministre français a été reçu en audience, le 27 octobre à son cabinet de travail, par le maire de la ville capitale.

La délégation française est en séjour en terre congolaise dans le cadre de la célébration du 77e anniversaire de "l'appel de Brazzaville". Parlant de l'histoire commune de la France et du Congo ainsi que de leurs villes capitales respectives, Dominique de Villepin a rappelé que « Brazzaville a été choisie par le général De Gaulle comme cette ville à partir de laquelle, il pouvait s'exprimer à l'ensemble des citoyens du monde pour donner une voix à la volonté française de ne pas céder à la défaite. Avec beaucoup d'émotions, nous avons pu évoquer cette histoire avec le maire de Brazzaville pour célébrer cette haute figure du général De Gaulle, comme citoyen d'honneur de la ville de Brazzaville ».

Cet "appel de Brazzaville" - qui recevra un large écho à travers tout le continent - lancera le processus d'assimilation en faveur des colonies et ouvrira par la suite, la voie aux indépendances.« C'est une grande émotion de voir ainsi reconnu, au cœur de notre histoire, le rôle et l'importance du général De Gaulle. On ne peut pas évoquer le nom de Brazzaville sans évoquer un autre grand Français, Savorgnan De Brazza, la figure du général De Gaulle et cette longue amitié qui unit les peuples congolais et français. Pour dire que dans les moments heureux et les moments difficiles, les Congolais ont été auprès de nous et nous Français souhaitons aussi apporter notre contribution au développement de cette histoire commune qui reste encore à écrire pour de nombreuses pages. Vous pouvez compter sur la mobilisation de la France au côté du Congo », a déclaré Dominique de Villepin. Peu avant l'arrivée de la délégation des parlementaires français en terre congolaise, le Conseil départemental et municipal de Brazzaville avait adopté une délibération élevant au rang de citoyen d'honneur de la ville de Brazzaville des citoyens français. Parmi ceux-ci, le général Charles De Gaulle, ancien président de la République Française, et le sergent Malamine Camara, d'origine sénégalaise et fidèle compagnon de Pierre Savorgnan De Brazza qui ont été élevés à titre posthume.

Cette distinction de citoyen d'honneur est un titre accordé par une municipalité ou un pays à une personne de l'extérieur dont elle veut honorer les mérites ou pour la remercier des services rendus.

La délégation des parlementaires a également visité à l'hôtel de ville, des bustes, toiles et fresques du général De Gaulle pavoisées par les services du protocole de cette institution pour témoigner un accueil chaleureux à leurs invités. Ils ont déposé une gerbe de fleur au square De-Gaulle, un lieu historique pour les peuples de ces deux pays situé dans le deuxième arrondissement de Brazzaville, Bacongo.