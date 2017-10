Egypte/Maroc: Ligue des Champions - Abdellatif Noussair - «On connait les forces et les faiblesses d'Al Ahly»

Le Wydad de Casablanca disputera sa troisième finale de Ligue des champions contre Al Ahly. Les deux géants d'Afrique du nord se donnent rendez-vous ce samedi au stade Borg Al Arab d'Alexandrie pour l'acte I de cette double confrontation.

Pour aboutir à leur fin, les Casablancais doivent se défaire de l'ogre africain, le redoutable octuple champion d'Afrique, Al Ahly d'Egypte. Grand habitué de ce genre de rendez-vous et emmené par un Walid Azaro renaissant, les Egyptiens ont surclassé l'ESS (6-2) en demi-finale retour.

Abdelatif Noussair connaît bien à quel genre de match le WAC doit s'attendre. «Le match ne sera pas facile pour les deux équipes. Al Ahly est un grand club. Le Wydad aussi. L'équipe qui fera moins d'erreurs remportera ce match. C'est un match qui va se jouer sur des petits détails. On a appris de nos erreurs de l'an passé où on a été éliminés au stade des demi-finales. Al Ahly est une équipe que nous connaissons parfaitement. On a déjà joué contre eux l'an dernier et cette année lors de la phase de poule. On connaît bien ses points forts et ses faiblesses», a-t-il assuré au micro du web TV du «Matin».

Les Wydadis qui font montre d'un grand jeu cette saison seront en mesure de remporter cette Coupe si attendue. Solides défensivement, efficaces offensivement grâce à des Bencharki et Ounajem, ils n'ont fait qu'une bouchée de l'USMA d'Alger au Stade Mohammed V (3-1).

«On va essayer de revenir avec le moins possible de dégâts de l'Égypte. Nous devons marquer un but à l'extérieur et si on n'y arrive pas il faut au moins revenir avec un bon résultat qui nous permettra de garder nos chances intactes au match retour ici à Casablanca». À la question de savoir si les joueurs du WAC ne craignent pas la pression du public ahlaoui, Noussair a assuré que les joueurs du Wydad ont l'habitude de jouer face à plus de 60.000 spectateurs. Et de poursuivre : «Le public égyptien n'aura aucun impact négatif sur notre rendement sur le terrain. On doit mouiller le maillot pour revenir avec un bon résultat».

S'il succédait aux Mamelodi Sundowns tenants du titre, le WAC deviendrait le premier club marocain sacré en Ligue des Champions depuis 1999 et le titre de son rival, le Raja.