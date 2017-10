Cameroun: Marseille - Njie n'a toujours pas digéré le nul contre le PSG

Entré en cours de jeu lors du classique contre le Paris Saint-Germain, Clinton Njie a été l'auteur de la passe qui a permis à Thauvin de marquer le deuxième but marseillais. Et l'attaquant camerounais aurait bien voulu que les Parisiens n'égalisent pas. Mais ce ne fut pas le cas. En conférence de presse ce vendredi, Njie est revenu sur le match et ne digère toujours pas le nul obtenu par le PSG.

« On a encore ça dans la tête. On a fait beaucoup de choses positives face au PSG, on veut garder ça pour Lille. C'est vrai qu'il reste de la satisfaction, mais on a perdu des points et on a envie de récupérer ces points perdus dimanche », a commenté Njie dans des propos relayés par Foot Mercato.