Burkina Faso: Dossier putsch de 2015 - Le général Gilbert Diendéré ne veut pas plonger seul

L'audience va durer plusieurs jours avant la tenue d'un procès qui devrait intervenir trois mois après la décision de la chambre. Parmi les mis en cause, 61 bénéficient d'une liberté provisoire et 21 sont en détention.

«Sinon, comment l'hélico a-t-ill été sorti? Il faut que le chef d'état-major signe pour aller chercher le matériel de maintien d'ordre. Si je suis contre je ne signe pas! Quand on a envoyé le matériel, la gendarmerie a signé et a pris sa part, la police a également pris pour elle. Le général a donc demandé à ce qu'ils soient tous inculpés», assure Me Mathieu Somé.

D'après Gilbert Diendéré, ce sont eux qui ont demandé, après s'être concerté, à ce que la hiérarchie militaire prenne ses responsabilités. C'est ainsi que a patate chaude lui aurait été refilée: «Comme c'était le RSP qui a commencé, ils ont estimé que celui qui les connaissait le mieux n'a qu'à prendre la tête et ils vont le soutenir», explique son avocat, Me Mathieu Somé.

Copyright © 2017 Fasozine. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.