Afrique: Mondial 2018 - La liste de la Guinée contre la RD Congo

La Guinée se déplace pour affronter la RD Congo dans le cadre de la 6è et dernière journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. Le Syli National n'espérant plus rien pour une place en Russie va essayer de jouer pour l'honneur, alors que les Leopards doivent impérativement gagner et attendre un faux pas de la Tunisie. Le sélectionneur Lappé Bangoura a dévoilé une liste de 22 joueurs pour cette expédition.

On note les retours de Mohamed Lamine et surtout du capitaine Ibrahima Traoré qui a été absent pour cause de blessure.

La liste de Lappé Bangoura :

Gardiens : Naby Moussa Yattara (Paulhan Pezenas/France) - Moussa Traoré (CD Mirandes/Espagne)

Défenseurs : Issiaga Sylla (Toulouse/France) - Fodé Camara (Hassania Agadir/Maroc) - Losseni Keita (FC Wiltz/Luxembourg) - Bamaba Nganon Fousseni (Chernomorets/Ukraine) - Alseny Bangoura (Horoya AC/Guinée) - Lamine Diallo (ND lirija 1911/Slovénie) - Ibrahima Aminata Condé (Horoya AC/Guinée) - Ibrahima Sory Conté (Lorient FC/France) - Ousmane Sidibé (Paris FC/France)

Milieux : Baldé Ousmane (FC Vereya/Bulgarie) - Diallo Abdoulaye Sadio (Malatyasport/Turquie) - Guy Michel Landel (Alanyasport/Turquie) - Alkhaly Bangoura (Etoile du Sahel/Tunisie) - Ibrahima Traoré (Gladbach/Allemagne)

Attaquants : François Kamano (Bordeaux/France) - Sory Kaba (Elche/Espagne) - Joel Lamah (ENPPI/Egypte) - José Martinez Kanté (Wisla Plock/Pologne) - Keita Karamoko Kaba (Ontinyent/Espagne) - Mohamed Lamine Yattara (Auxerre/France)