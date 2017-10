Sénégal: Banques - La version actualisée d'Ecobank Mobile qui participe à l'inclusion financière

Si rien n'est fait d'ici là, les boulangers envisagent de ne pas fabriquer de pain les 1er et 2 novembre… Plus »

Quant à la question de la sécurité de l'application, la banque panafricaine a des partenaires tels que Visa, Mastercard, Union pay qui totalisent presque 7 milliards de carte en circulation. Ce qui prouve la crédibilité de la banque. Ce qui fait dire à Alassane Gueye , le directeur du département des particuliers « nous avons une forte expérience sur la sécurité. Et dans cette application toutes les actions sont instantanées, c'est le meilleur moyen de vérifier. Et si quelqu'un utilise votre compte vous aurez une notification. »

Sur la même lancée, le Directeur général d'Ecobank Sénégal, M. Serge Ackre souligne que cette application d'Ecobank qui est complète et révolutionnaire permet d'effectuer des opérations en toute simplicité et capter les laissés pour compte du secteur bancaire

A cet effet, avec ce produit Ecobank compte renforcer son statut de banque panafricaine et continue sa contribution efficace sur l'économie, participer à l'inclusion financière et l'éducation entrepreneuriale. Du moment que, confie M. Gueye, à l'horizon 2020, l'Afrique comptera 540 millions de smartphones connectés.

Le directeur du département banque et particulier, M. Alassane Gueye souligne que la nouvelle version 3.1 de l'application mobile d'Ecobank évolue dans un contexte de forte révolution digitale en Afrique. Selon lui, cette version mise à jour d'Ecobank Mobile, lancée il y a sept mois et disponible dans les 33 filiales du groupe, repose sur la simplicité, l'efficacité et un coût abordable, défiant la concurrence.

Des nouvelles fonctionnalités qui, selon les responsables de la banque, ont déjà suscité l'intérêt des usagers. Lancée au mois de septembre dernier, plus d'un million de téléchargement sont enregistrés à ce jour. Le Sénégal compte déjà plus de 50 mille utilisateurs.

