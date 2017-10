Afrique de l'Ouest: Plus de 500 Togolais réfugiés au Ghana voisin, selon le HCR

Aux côtés de la Commission ghanéenne sur le statut des réfugiés et de l'Organisation nationale de gestion des catastrophes (NADMO), le HCR continue de surveiller de près la situation et travaille déjà sur un plan d'intervention en cas d'augmentation des arrivées, en prépositionnant des d'articles de secours. Le gouvernement ghanéen, avec les autorités locales et les communautés d'accueil, fournit aux réfugiés une aide humanitaire d'urgence, notamment de la nourriture et des articles non alimentaires, a précisé le porte-parole du HCR.

« Ces personnes originaires du Togo, dont des femmes et des enfants, ont expliqué aux équipes du HCR avoir rejoint le Ghana à pieds depuis leur région de Mango pour fuir des atteintes aux droits de l'Homme », a indiqué un porte-parole du HCR, Babar Baloch, lors d'un point de presse ce vendredi à Genève. Selon l'agence onusienne, la majorité d'entre eux sont hébergés au sein des familles et des communautés locales alors que certains sont dans des centres communautaires.

Copyright © 2017 UN News Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.