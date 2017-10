Sénégal: Transaction pour l'acquisition de TIGO - Wari disposée à effectuer le paiement intégral et annonce une plainte

Si rien n'est fait d'ici là, les boulangers envisagent de ne pas fabriquer de pain les 1er et 2 novembre… Plus »

de Vodafone, leader mondial de la téléphonie, pour un avis indépendant. «Aux côtés de ses partenaires techniques et financiers, Wari maintient donc sa volonté de respecter les délais et les process sur lesquels l'accord de vente avait été conclu », précise la plateforme digitale.

Wari rappelle également que la «date butoir pour effectuer le paiement intégral est le 2 novembre 2017 et que Millicom ne pouvait donc se prévaloir de la date du 2 juin 2017, qui ne constituait qu'une étape transitoire dans la mobilisation du financement, pour résilier unilatéralement et brutalement le contrat de vente signé ». Dans le cadre de la due diligence, Wari dit s'être s'est attaché les conseils

Wari dit avoir respecté tous ses «engagements dans le cadre de cette acquisition du deuxième opérateur de téléphonie sénégalais, en payant le deposit initial en février, en conduisant et en finançant depuis une due diligence contractuelle prévue sur une durée de neuf mois (étude de tous les aspects commerciaux, légaux, financiers et techniques de Tigo) ».

intégral de la transaction pour l'acquisition de l'opérateur de téléphonie Tigo, et ce conformément au contrat de vente conclu le 2 février 2017 qui lie les deux groupes et que Millicom avait publiquement et officiellement annoncé par voie de communiqué de presse.

